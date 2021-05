Böhmischer Prater bekommt Biergarten mit 970 Plätzen

Noch ist es still im Böhmischen Prater. Nur vereinzelt passieren Spaziergänger den kleinen geschichtsträchtigen Vergnügungspark im Laaer Wald (10.). An einem grünen gusseisernen Tor bleiben die meisten stehen, um neugierig über den Zaun zu schauen. Dahinter herrscht emsige Betriebsamkeit: Unternehmer Ernst Hrabalek und sein Team nützen die Zwangspause bis Fahrgeschäfte und Gastronomie am 19. Mai wieder öffnen dürfen, um dem „Hutschn Bräu“ den letzten Schliff zu verleihen.

Hinter dem Namen verbirgt sich mehr als bloß eine Wirtshaus-Brauerei. Mit 750 Sitzplätzen im Außen- und 220 im Innenbereich und einem Unterhaltungsangebot für Kinder soll der „Bier-Erlebnispark“ die Besucherfrequenz im Böhmischen Prater beträchtlich steigern.

Bio-Bier auch für Zuhause

Dafür holte der Betreiber, dem auch der gegenüber liegende „Park Hrabalek“ mit Europas ältestem Holzkarussell gehört, zwei Profis mit an Bord.