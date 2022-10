Winterpaket der Stadt Wien: Mehr Plätze in Notquartieren

Das Winterpaket der Stadt Wien bietet von Obdachlosigkeit betroffenen Menschen erneut Unterstützung an, um die kalte Jahreszeit besser zu überstehen. Dafür sorgen etwa von 2. November bis 2. Mai 1.000 zusätzliche Plätze in Notquartieren. „Sozialer Zusammenhalt und soziale Sicherheit sind nicht nur ob der aktuellen Krisen das Gebot der Stunde“, so Anita Bauer, Geschäftsführerin des Fonds Soziales Wien (FSW) bei einer Pressekonferenz.