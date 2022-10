Winternothilfe der Caritas für Obdachlose startet wieder

Die Caritas startet wieder ihre Winternothilfe für Obdachlose. In den Notschlafstellen und Wohnhäusern bietet die Hilfsorganisation in Wien aktuell mehr als 2.000 Beherbergungsplätze, Verpflegung und Beratung für wohnungslose Frauen, Männer und Jugendliche. 129 dieser Plätze konnten im Rahmen der Winternothilfe gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien als Notquartiersplätze an mehreren Standorten aufgestockt werden, hieß es in einer Aussendung.