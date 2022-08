Gewalt gegen Obdachlose: Worüber niemand spricht

In der Stadt sind unterschiedliche Akteure bei der Obdachlosenarbeit aktiv. Die Caritas, das Rote Kreuz und die Stadt haben auch Teams auf der Straße (Obdach Unterwegs, Sam) im Einsatz. Eine übergeordnete Stelle – etwa für Übergriffsmeldungen – gibt es nicht.

Obdach unterwegs

Die Straßensozialarbeiter*innen von „Obdach unterwegs“ sind in ganz Wien unterwegs und suchen die Menschen an 365 Tagen im Jahr auf Wiens Straßen auf. Das Team von Obdach unterwegs, einer von mehreren Streetwork-Einheiten in Wien, besteht aus rund 20 Mitarbeiter*nnen, die immer in Zweierteams unterwegs sind. Obdach unterwegs ist aber nur ein kleiner Ausschnitt jener Expert*innen, die in Wien Sozialarbeit im öffentlichen Raum leisten. Der FSW (Fonds Soziales Wien) fördert zudem auch Einheiten der Caritas Wien und herausreichende Sozialarbeit aus den meisten der neun Tageszentren, die in ganz Wien verteilt sind. Ein Beispiel dafür wäre etwa das Rote Kreuz, dass das Tageszentrum „Das Stern“ unweit des Pratersterns betreibt. Die einzelnen Teams/Einheiten und Organisationen haben unterschiedliche Schwerpunkte und Einsatzorte, sind aber auf operativer Ebene eng vernetzt, um die unterschiedlichsten Routen und Orte in Wien regelmäßig gut abdecken zu können.

Psychosozialer Dienst:​​​​​

82 Mitarbeiter*innen arbeiten für den PSD im öffentlichen Raum. Dazu gehören die sam-Teams, Streetwork und helpU.

Caritas

Insgesamt sind fünf Caritas-Streetworkteams im Einsatz: In der Gruft gibt es zwei Mal die Woche Tagesstreetwork. Nachtstreetwork findet Mittwochs, Freitags und Sonntags von 17 bis 1 Uhr statt. Außerdem organisieren sie Straßenarbeit am Hauptbahnhof (ganzjährig und täglich). Im Winter gibt es zusätzlich von November bis April Straßenarbeit und auch im Bereich der Wiener Linien von November bis März.

Fairplay Teams

Seit mehr als zehn Jahren sind die Fair-Play-Teams im Zweierteam im öffentlichen Raum unterwegs und suchen das Gespräch mit den Menschen im Grätzel. Sie regen zur fairen Nutzung des öffentlichen Raumes an, interessieren sich für die Bedürfnisse und Anliegen der Bürger*innen, unterstützen bei der Bewältigung von Konflikten und vermitteln auch bei Bedarf. Ein wichtiges Anliegen der Teams ist es, Alltagsrassismen und Vorurteile aufzugreifen, zu thematisieren und ihnen entgegenzuwirken. Derzeit sind etwa 50 geschulte Mitarbeiter*innen in den Bezirken 2, 3, 5, 6, 10 bis 12, 14 bis 18, 20, 22 und 23 unterwegs.

Awareness Teams

Mit dem Projekt „Awareness im öffentlichen Raum“ wurde in Wien erstmalig ein mobiles und niederschwelliges Angebot für nächtliche Feierkultur im öffentlichen Raum im Zeitraum Mitte Juni 2021 bis Ende Juli 2021 umgesetzt. Vorgesehen ist eine Aktivität der Teams im öffentlichen Raum im Zeitraum 23.06.2022 – 18.09.2022 an Freitagen und Samstagen sowie vor Feiertagen im Zeitraum 19 bis 4 Uhr früh insgesamt vier Teams zu je vier Personen: Team Karlsplatz und Resselpark; Team Donaukanal (beide Seiten – auf der Seite des 1. und 9. Bezirk von Urania bis Rossauerlände, auf der Seite des 2. Bezirks von Aspernbrücke bis Augartenbrücke); Mobiles Team 1: Stadtpark, Heldenplatz, zwischen den Museen sowie im Bedarfsfall Votivpark; Mobiles Team 2: Yppenplatz und Umgebung.

Wiener Parkbetreuung

Seit Mitte Mai sind wieder 300 geschulte Mitarbeiter*innen in den Parkanlagen in allen Bezirken unterwegs. In 180 Parks sowie in Jugendsport- und Wohnhausanlagen laden sie Jugendliche und Kinder ab 6 Jahren zu Spiel, Spaß und sportlicher Betätigung ein.