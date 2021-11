Wiens Stadttürkise wollen mehr Grün schaffen – mit Tiefgaragen

Allzu gut zu sprechen sind die Türkisen dieser Tage ja nicht auf Grün. Das wurde am gestrigen Mittwoch auch auf der Wiener Landesebene deutlich. Der Anlass: der aktuelle Zwist um die Corona-Maßnahmen.

Es sei wichtig, an einem Strang zu ziehen, sagte ÖVP-Klubchef Markus Wölbitsch. Ich halte es daher nicht für sehr zielführend, dass man eine gemeinsame Maßnahme beschließt, und ein Vertreter wenige Stunden später mit zusätzlichen oder anderen Vorschlägen in die Medien geht“, so Wölbtisch in Anspielung auf den grünen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.