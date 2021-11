Neue App: Auf der „grünen Welle“ durch die Innenstadt

So können Rückstaus vermieden werden, man fährt spritsparender und reduziert den CO 2 -Ausstoß. 75 Ampeln sind derzeit für den Testbetrieb miteinander vernetzt – und zwar rund um den Ring, in der Prinz-Eugen-Straße, am Landstraßer Gürtel und beiderseits des Donaukanals über eine Strecke von 17 Kilometern.

Falls der Test erfolgreich ist, sollen 600 Ampeln an Hauptverkehrsrouten umgerüstet werden.