ÖVP gegen Naschmarkt-Halle: „Lieber Grünraum schaffen“

Der Protest der Bürger zeige, „dass der Ort vielleicht nicht der richtige ist“, sagt ÖVP-Klubchef Wölbitsch. „In anderen Grätzeln hingegen würden sich die Menschen sogar freuen.“

Besucherströme entzerren

Das Problem am Naschmarkt: Die Gegend in Innenstadtnähe leide in Normalzeiten ohnehin schon unter den vielen Touristen. „Die Besucherströme müssen entzerrt werden, da sind sich auch die Touristiker einig. Es darf sich nicht alles auf die City konzentrieren“, sagt Wölbitsch.

Wölbitsch selbst hat sich bereits vor einem Jahr für eine neue Markthalle starkgemacht. Der Standort, den er bis heute favorisiert: die Stadthalle im 15. Bezirk. Diese steht spätestens, wenn die neue Eventhalle in St. Marx fertiggestellt ist, ohnehin vor einer Neuausrichtung.

Park und Parkplätze

Auch den jüngsten Vorstoß der Wiener Wirtschaftskammer, die sich eine Markthalle auf dem Areal des Nordwestbahnhofs wünscht, findet Wölbtisch gut. Ab 2024 soll dort ein neues Stadtviertel mit rund 6.500 Wohnungen entstehen.