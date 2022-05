Wiens Bauern: Wenn Bio gut fürs Image ist

Zu dem Strukturwandel, der auch in anderen Bundesländern die Landwirtschaft betrifft, kommt in Wien noch dazu: Das enorme Wachstum der Stadt (auf die die Stadtpolitik nicht weniger stolz ist) geht auch auf Kosten der bisherigen Anbauflächen am Stadtrand.

Eine Entwicklung, auch vor Traditionsbetrieben nicht Halt macht. Das prominenteste Beispiel: Die Gärtnerei Ganger in der Donaustadt, die – neben ihren eigenen – auch Flächen im Besitz der Stadt Wien bewirtschaftet. Die Stadt will sie aber lieber für Wohnbau nutzen, was das Aus für den Traditionsbetrieb bedeuten würde. (Der KURIER hat berichtet)