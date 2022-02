Wiener Wirtschaft hängt den Rest Österreichs ab

Die Wiener Wirtschaft hat sich im Jahr 2021 deutlich besser entwickelt als der Österreich-Durchschnitt – und das trotz der strengeren Corona-Maßnahmen.

Das bestätigen aktuelle Zahlen des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), die dem KURIER vorliegen. Demnach ist die Bruttowertschöpfung in Wien um fünf Prozent gewachsen, während sie in Österreich nur um 4,1 Prozent zugelegt hat.

Das schlägt sich auch bei der Entwicklung des Arbeitsmarkts nieder. Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten wuchs in Wien im Jahr 2021 mit einem Plus von 3,1 Prozent deutlich kräftiger als in Österreich insgesamt (Plus 2,4 Prozent).