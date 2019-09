Wirtschaftsstandort Österreich wird unterverkauft

Stefan Dörfler, Finanzvorstand der Erste Group, erinnert an ein gutes Image, das Österreich vor fünf bis sechs Jahren noch hatte: „Damals war der Standort Österreich stark mit dem Osten verbunden.“ Es sei nach wie vor ein großer Standortvorteil, nah an Ländern zu sein, bei denen ein größeres BIP-Wachstum in den kommenden Jahren zu erwarten sei. „Das ist ein Wirtschaftsmotor, das darf man nicht unterschätzen“, glaubt Dörfler. Österreich habe durchaus Profil, dieses müsse man sich aber selber stärker vor Augen führen und besser an internationale Investoren verkaufen.

Wenn es um Standortqualität geht, darf man die Infrastruktur nicht vergessen, meint Thomas Arnoldner, Vorstandschef der A1 Telekom Austria Group. Bei der klassischen und der digitalen Infrastruktur stehe Österreich gut da, man dürfe aber nicht das Tempo der technischen Entwicklung übersehen und zurückfallen. Auch er sieht eine zu große „Defizitorientierung. Es wäre besser, mehr positive Stimmung auszustrahlen.“