Spitzenreiter in Österreich: Trotz Krise 9.000 Neugründungen in Wien

Das liege unter anderem daran, dass in Wien „kapitalärmer gegründet werde“, sagt Ruck. In anderen Bundesländern brauche man von Beginn an mehr Kapital, um Investitionen in große Maschinen oder Ähnliches tätigen zu können. Wenig Kapital wird im dritten Jahr deswegen oft zum Problem, weil dann höhere Sozialversicherungsbeiträge fällig sind.

Beratungen ausbauen

Darum will man die Beratung in den ersten drei Jahren noch weiter ausbauen, sagt Ruck, und die neuen Unternehmer am Anfang „noch näher begleiten“. Auch die Förderung von Start-ups soll ausgebaut werden. Seit 2021 gibt es beim Gründerservice darum ein eigenes Team von vier Personen, das sich speziell um Start-ups kümmert.

Heuer startet zusätzlich die „Born Global Academy“ für exportorientierte Start-ups. Dabei erarbeiten die Teilnehmer unter anderem konkrete Expansionsmaßnahmen für definierte Zielregionen.

Gerade bei Start-ups brauche es allerdings oft auch hoch qualifiziertes Personal aus dem Ausland. Dies sei allerdings oft schwierig, so Ruck. Das dafür vorgesehene Prozedere mit der Rot-Weiß-Rot-Karte sei zu bürokratisch und zu langwierig. „Die Karte ist einfach ein Rohrkrepierer“, so Ruck. „Das zeigt sich allein bei den Zahlen.“ Ob sich das künftig bessert, wird sich zeigen. Schließlich wurde nun in der Austria Business Agency (ABA) eine eigene Servicestelle eingerichtet, die Firmen bei der Beantragung von Rot-Weiß-Rot-Karten helfen soll