Selbstständigkeit in Corona-Zeiten: „Jetzt musst dir was überlegen“

„14. März, drei Uhr in der Nacht.“ Kaum ein Unternehmensgründer dürfte so genau wie Michael Pfeifenberger wissen, wann er seine neue Firma auf die Beine gestellt hat. Doch der 31-Jährige hat das im Kopf, gestaltete er da doch den Ziegenbock, der künftig seine Sportbekleidungskollektion zieren sollte. „So hat’s mit der Modemarke begonnen“, erinnert sich der Steirer. Was so locker klingt, hat einen gar nicht leichten Hintergrund: Pfeifenbergers „Cool Alps“ entstand am Anfang der Corona-Pandemie und knapp vor dem ersten Lockdown.

4.487 Neugründungen allein in der Steiermark

Der Jungunternehmer aus Gröbming ist damit nicht allein. Laut Wirtschaftskammer gab es 2020 4.487 Neugründungen in der Steiermark, das ist gegenüber 2019 ein plus von 82 beziehungsweise 1,9 Prozent. Damit schlug das erste Corona-Krisenjahr sogar den bisherigen Rekordhalter 2019; rechnet man die selbstständigen Personenbetreuer dazu, gab es sogar 5.918 Gründungen. „Diese Zahlen belegen, dass die Selbstständigkeit oder oder gerade in herausfordernden Zeiten eine echte Alternative ist“, überlegt Josef Herk, Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark. „Trotz erschwerter Planbarkeit haben diese Menschen Eigeninitiative bewiesen.“