Psychokuh und Oktopusorakel: Was wurde aus den Sommerloch-Tieren?

Boa „Amanda“ lag vier Tage lang ungerührt hinter einem Kasten, während Scharen von Polizisten, Feuerwehrleuten und Journalisten auf der Jagd nach ihr waren. Sie entkam im Juli 2010 aus einem geborstenen Terrarium in Graz, mit beachtlichen Folgen: Da die Drei-Meter-Würgeschlange kräftig genug war, kleinen Kindern zu schaden, gab es Gartenverbot in einem nahen Kindergarten. Die Boa fand im Haus der „Natur in Salzburg“ bleibenden Unterschlupf.