Schädel bei NS-Lager gefunden: „Opfer eines Kriegsverbrechens“

Das Fundstück lag nicht sehr tief, bloß unter einer rund 20 Zentimeter dicken Erdschicht: Im Jänner wurde bei Grabungsarbeiten am Grünanger in Graz-Liebenau neben weiteren Skelettteilen auch eine Schädeldecke gefunden. Verwittert, mit anhaftendem Gras und Wurzelresten, doch an einer brisanten Stelle: In der Nähe hatten die Nazis eines der größten NS-Zwangsarbeiterlager, das „Lager V“. Dort wurden nach Kriegsende auf Betreiben der Briten 53 Leichen exhumiert, 34 von ihnen mit Schusswunden im Kopf.

Aufgrund der Brisanz des Fundortes wurden die menschlichen Überreste genauer untersucht, das Ergebnis liegt nun vor: „Es erhärtet sich der Verdacht, das es sich um ein mutmaßliches Opfer eines Kriegsverbrechens aus dem Zweiten Weltkrieg handelt“, teilte die Stadt Graz am Donnerstag mit der mehrere Jahrzehnte alte Schädel wies ein Einschussloch auf. Das Opfer war ein Mann.

Für Rainer Possert, engagiertem Kopf hinter der Gedenkinitiative Graz-Liebenau, sind die Konsequenzen dieses Fundes eindeutig: „Die Stadt Graz soll dort endlich auf eigene Kosten graben. Die Verdachtszonen sind bekannt“, fordert der pensionierte Arzt. Die Stadt sei das nie selbst offensiv angegangen, kritisiert Possert. Als im Zuge der Bauarbeiten zum Murkraftwerk 2017 Funde aus der NS-Zeit gemacht wurden, rückte das Lager überhaupt erst wieder in das Blickfeld einer größeren Öffentlichkeit, seither bemühte sich die Stadt um Aufarbeitung, es gab auch eine Ausstellung dazu.