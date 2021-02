NS-Lager: „Es liegen noch welche unter der Erde“

Keine Indizien

„Das ist interessant“, merkt Stelzl-Marx an, die zum „Lager Liebenau“ geforscht hat. „Wir haben nämlich nie Hinweise gehabt, wo diese Exhumierungen der Briten stattgefunden haben.“ Auch das Zitat über weitere Todesopfer, das dem Richter zugeschrieben wird, steht nicht in den offiziellen Verhandlungsprotokollen, nur in der Zeitung.

Somit gibt es kein definitives Indiz für weitere Massengräber. „Ich kann nicht sagen, ob es noch welche gibt“, überlegt Stelz-Marx. „Aber ich kann auch nicht sagen, dass es keine mehr gibt.“ Unüblich wäre diese Vorgangsweise aber nicht gewesen: Auch in der SS-Kaserne in Graz-Wetzelsdorf wurden Opfer von Hinrichtungen in Bombentrichtern verscharrt.

Prüfung läuft

Die Grabungsarbeiten am Grünanger so heißt der Siedlungsbereich offiziell sind vorerst einmal unterbrochen. Die Stadt Graz wartet das Prüfungsergebnis des Bundesdenkmalamtes ab. Würden weitere Gebeine gefunden, würden sie exhumiert und gesichert. Baustopp für die neuen Gemeindewohnungen hieße das aber nicht.