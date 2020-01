Barbara Stelzl-Marx: "Möglichkeiten sollte man am Schopf packen"

Barbara Stelzl-Marx, Historikerin, Uniprofessorin und Leiterin des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung, beherrscht das Kunststück perfekt: Freundlichkeit in der Stimme zu haben und dennoch unglaublich kompetent zu wirken. Sodass man von Anfang an spürt: Diese Frau hat ihr Fach im Griff.

Was sie tut? Wissenschaft auf höchstem Niveau betreiben. Was sie noch tut: Von ihrer komplexen Forschung – zum Thema Weltkriege, Kalter Krieg, Kinder des Krieges und Migration – zu erzählen, ohne dass man nach zwei Minuten verwirrt ist. Auch dafür wurde sie nun als Wissenschafterin des Jahres ausgezeichnet.

Dabei startete ihre Karriere ungewöhnlich – denn hätte sie 1993 am Flughafen von Wolgograd nicht zufällig den Grazer Historiker Stefan Karner getroffen, hätte sie vielleicht eine völlig andere Laufbahn eingeschlagen. Im KURIER Chat-Interview sprach sie über Zufälle und Zutaten ihrer Karriere.

KURIER: Sie sind Wissenschafterin des Jahres, Gratulation! Wie fühlt man sich da: Gekrönt?

Barbara Stelzl-Marx: Gekrönt? Nein, eher geehrt. Ich freue mich sehr über diese hohe Auszeichnung.

Ihre Karriere startete durch einen Zufall – weil sie den richtigen Menschen im richtigen Moment angequatscht haben. Stimmt das?

Ja genau. Das war in Wolgograd 1993, wo ich am Flughafen einen Professor von der Grazer Uni getroffen habe und dann einen Sommerjob in den Moskauer Archiven bekommen habe. Aus dem Sommerjob wurde ein Lebensjob.

So etwas kann man eigentlich nicht planen?

Nein, überhaupt nicht. Aber ich habe gleich gemerkt: Das ist etwas, was mich interessiert und ich gerne machen würde. Deshalb habe ich mich auch richtig ins Zeug gelegt.

Sie haben ja Anglistik und Russisch studiert. Nicht gerade als Fächer bekannt, mit denen man groß Karriere macht. Was sagte Ihre Mutter dazu?

Sie sagte: Das Wichtigste ist, dass es dir Freude macht und dich interessiert. Sie hat aber auch Jus vorgeschlagen ... Später habe ich dann noch Geschichte studiert. Wichtig ist, dass man offen ist und bereit, sich zu engagieren. Das heißt: Auch einmal mehr tun, als man eigentlich tun müsste. Und: Möglichkeiten sollte man unbedingt am Schopf packen.

Müssen Kinder auf Ihre Eltern hören, wenn es um das Thema Studienwahl oder Karriere geht?

Schwierig. Sie sollten in sich hineinhören. Auf das, was sie selbst möchten. Aber das ist natürlich nicht einfach in dem Alter. Helfen kann es, mit den unterschiedlichsten Leuten zu reden, die einen gut kennen und einem wohlgesonnen sind. Wobei gilt: Unterschiedliche Meinungen sind gut, entscheiden muss man aber selbst.

Haben sie als Studentin je gedacht, dass Ihre Uni-Karriere Sie dorthin führt, wo Sie jetzt sind?

Mit 18 habe ich eigentlich noch keine unmittelbare Berufsvorstellung gehabt. Neu an der Uni musste ich erst alles kennenlernen. Zwei, drei Jahre später hat sich das dann erst entwickelt.

Wissenschafterin, was ist das überhaupt für ein Beruf? Was machen Sie konkret?

Ich erforsche Themen, die bisher unbekannt waren. In meinem Fall bedeutet das, dass ich ins Archiv gehe und die unterschiedlichsten Quellen zusammentrage.

Ein bisschen wie Detektivarbeit?

Ja, weil ich dabei bin, Neuem auf die Spur zu kommen. Wichtig ist auch das Vermitteln.

Also ein bisschen Lehrer sein?

Lehrender. Das heißt, ich versuche, mein Wissen an Studierende weiterzugeben.

Stimmt es, dass Uniprofessorinnen richtig gut verdienen und richtig viel Urlaub haben?

Richtig viel Urlaub? Nein, gleich viel wie alle anderen. Richtig gut verdienen? Auch nicht wirklich. Die Arbeit macht Freude, das ist das Wesentliche.

Wie kriegt man eine Top-Karriere wie Ihre hin?

Viele Faktoren spielen da mit: Gute Rahmenbedingungen, Unterstützung durch Mentoren und dann braucht man eine Portion Glück. Ich habe wirklich ganz renommierte Stipendien bekommen, das hilft. Ein Rezept für die Uni-Karriere gibt es keines, wichtige Zutaten aber sind Freude, Interesse, großes Engagement und etwas Mut.

Sind Sie mutig?

Ich glaube schon. Diese vielen und langen Auslandsaufenthalte etwa in Russland, haben sicher auch Mut gebraucht. Das war ein Aufbruch ins Ungewisse.

Man hört, dass sich junge Forscher oft von Projekt zu Projekt hangeln – für Menschen, die eine solide Laufbahn suchen, ist das eher nichts?

Das ist vielfach so und war es auch bei mir. Auch jetzt am Institut müssen wir immer schauen, dass wir neue Projekte bekommen.

Ist das belastend?

Es ist ein Ansporn, super Leistung zu bringen.

Ihr Rat für Studierende, die forschen wollen?

Wenn man die Möglichkeit bekommt, wo reinzuschnuppern, sollte man es tun. Auch wenn wenn es einen Sprung ins kalte Wasser bedeutet und das Gehalt anfangs vielleicht mager ist.

