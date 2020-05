Wiener Sommerkinos: Kaleidoskop abgesagt, Kino am Dach findet statt

Sie planen nun, ab Ende Juni am Karlsplatz "in einer anderen Form präsent zu sein". Was das genau bedeutet, soll bald verraten werden. Einstweilen gibt sich das CineCollective noch kryptisch: Geplant sei, "Fragmente und Versatzstücke filmischer Erzählungen, künstlerischer Formate und vielfältiger Realitäten zu einem neuen Kaleidoskop" zusammenzusetzen.

Kino am Dach ab 18. Juni

Das Sommerkino " Kino am Dach" auf der Hauptbücherei am Gürtel wird stattfinden. Man starte am 18. Juni unter strengen Sicherheitsvorkehrungen heißt es seitens des Veranstalters auf KURIER-Anfrage. Details sollen demnächst bekannt gegeben werden.