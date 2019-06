Wo man in Wien heuer ins Open-Air-Kino gehen kann

Das Wetter vor 30 Jahren war gut. Und das ist insofern erwähnenswert, als sonst nichts so gekommen wäre, wie es eben gekommen ist.

Vor 30 Jahren nämlich wurde erstmals in Wien ein Sommerkino veranstaltet. Und zwar auf dem Dornerplatz in Ottakring, damals im Rahmen eines Stadterneuerungsprojekts. Weil das Wetter so gut war, sind die Wiener auch tatsächlich gekommen – obwohl damals niemand gewusst hat, was ihn bei so einem „ Sommerkino“ überhaupt erwartet. Fünf Abende lang wurde der Platz bespielt – ein Erfolg.

Auch heute noch zieht es Wiens einziges Wanderkino mit seinen Filmvorführungen aus der Innenstadt hinaus: Auf den Floridsdorfer Markt zum Beispiel oder in die Hausfeldsiedlung. „Ich bin ja eigentlich Stadtplaner und will, dass öffentliche Orte temporär kulturell genutzt werden“, sagt Berndt Anwander, der das Volxkino erfunden hat.