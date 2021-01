Wiener Rettung: Zu lange Wartezeiten bei Notrufen

Zudem erachten die Prüfer den MA-70-internen Grenzwert von 60 Sekunden als zu hoch. Sie empfehlen eine Senkung auf 30 Sekunden. Hätte dieses Limit schon im Untersuchungszeitraum gegolten, wären nur mehr 82,1 Prozent der Anrufe rechtzeitig angenommen worden.

Planungsfehler

Die Prüfer haben auch die möglichen Ursachen für die Verzögerungen analysiert: Sie sei „zumeist nicht auf einen generellen Mangel an Personalressourcen zurückzuführen […].“ Vielmehr waren diese durch eine zu geringe Präsenz der im Dienst befindlichen Mitarbeitenden an den Telefon- bzw. Bildschirmarbeitsplätzen bedingt, was sich bei allen in die Betrachtung einbezogenen Schichten in den jeweils aufgetretenen Auslastungsspitzen manifestierte.“

Der Stadtrechnungshof empfiehlt daher: „Die MA 70 möge den Personaleinsatz in der Rettungsleitstelle flexibler als bisher dem tatsächlichen Bedarf anpassen.“ Bei der MA 70 betont man, dies zu befolgen. Vor allem bei den Disponenten im Tagdienst soll die Diensteinteilung flexibler gestaltet werden.