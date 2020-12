Wer in Wien 144 ruft, landet oft in NÖ: Die Leitstellen arbeiten aber zusammen

Obwohl Familie Pomper in Wien-Donaustadt wohnt, gelangte sie über ihr Handynetz im Sommer bei der Notrufleitstelle in Niederösterreich. Während des Aufräumens erlitt Christoph Pomper plötzlich einen Herzstillstand. "Er fiel wie ein Brett um", schildert seine Ehefrau. Frau Pomper wählte die 144 und holte die Nachbarn zur Hilfe.

Der niederösterreichische Notrufexperte Christoph Oberschlick nahm das Gespräch entgegen und startete nach der Adressverifizierung sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Notrufexperte leitete Frau Pomper an.

Gleichzeitig wurde der Einsatz via Schnittstelle an die Wiener Rettungsleitstelle übermittelt. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurden die Wiederbelebungsmaßnahmen mithilfe der Nachbarn via Telefon durchgeführt.