Brisanter Rechnungshofbericht: Wo es bei der Wiener Rettung krankt

Ein Nachweis dafür: „Die Anzahl der Wien eingesetzten Fahrzeuge war nicht bekannt.“ Weiterer Beleg: ein privater Rettungsdienst eröffnete seinen Stützpunkt nur einer Kilometer von einer Einsatzstelle der Berufsrettung entfernt.

Ein Vergleich von Wien mit München verdeutlicht diese „fehlende Bedarfsplanung“: Wien hatte im Prüfzeitraum 22 Rettungs- und – seit einer Zusammenlegung von Standorten im Jahr 2017 – fünf Notarztstützpunkte. Das etwas kleinere München verfügte über 37 Rettungs- und zwölf Notarztstandorte. „Der Versorgungsbereich pro Einsatzstelle bzw. Notarztstandort war in Wien doppelt bzw. fast dreimal so groß wie in München“, heißt es im Bericht.

Die Reduktion der Wiener Notarztstandorte schlägt sich laut RH in den Wartezeiten nieder. Dauerte es im Jahr 2016 noch rund acht Minuten, bis der Arzt eintraf, waren es 2018 bereits 10,5 Minuten.

Unnötige, teure Transporte

Rückt ein Rettungsdienst aus, bezahlt das an sich die Krankenkasse. Unter welchen Bedingungen, war mit der Wiener Gebietskrankenkasse allerdings nicht eindeutig geregelt. Klare Kriterien fehlten laut RH insbesondere für den Fall, dass die Rettung die Patienten am Einsatzort ließ. Den Transport ins Spital konnte sie dagegen jedenfalls in Rechnung stellen.

Für den RH ist das ein Anreiz, Patienten auch ohne medizinische Notwendigkeit ins Krankenhaus zu bringen.