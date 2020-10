Letzte Rettung vor der Stadtgrenze: Liesings neue 144er-Station

Trotz Wahlkampf-Rummels und Diskussionen rund um den Ausstieg aus dem Krisenstab der Bundesregierung, ließ es sich Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag nicht nehmen, den Spatenstich für den neuen Standort der Berufsrettung Wien in Liesing vorzunehmen. Im Jahr 2022 soll die Einsatzzentrale von der Brünnerstraße in die Seybelgasse 3 übersiedeln.

"Die neue Rettungsstation ist nicht nur ein wichtiger Teil der Versorgungssicherheit in Liesing sondern auch über die Bezirksgrenzen hinaus", sagte Hacker.

2.000 Quadratmeter groß

Das Gebäude wird aus einem zweistöckigen Personaltrakt und einer großen Garage bestehen. Dort werden zwölf Rettungsfahrzeuge Platz haben. Außerdem ist die Halle so konzipiert, dass auch Fahrzeuge des Katastrophenzugs dort unterkommen werden.