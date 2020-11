Wiener ÖVP will „harte Debatten, aber keine Wadlbeißerei“

Das klingt wie Zustimmung zu Rot-Pink. Nur weil jemand anderer eine türkise Idee umsetzt, wird sie dadurch ja nicht schlechter.

Olischar: Naja, die Pop-Up-Politik, die wir schon in der Vergangenheit kritisiert haben, die wird in vielen Punkten offensichtlich weitergezogen. Gerade beim Klimaschutz sehen ich keinen großen Wurf. Die Neos sind ein billiger Koalitionspartner. Also bleibt unsere Kritik aufrecht.

Ein S-Bahn-Ring um Wien, der Ausbau der Radwege: Das sind doch Dinge, bei denen auch die ÖVP zustimmen kann.

Olischar: Wir werden sehen. Papier ist geduldig. Wir messen die Regierung an der Umsetzung.

Juraczka: Bei der Parkraumbewirtschaftung war ja Brigit Hebein fast schon konkreter als Rot-Pink. Daher heißt es: abwarten.

Wie sehr vermissen Sie Birgit Hebein?

Juraczka: Wir sind durchaus bereit, uns den neuen Gegebenheiten zu stellen.

Die neuen Gegebenheiten im Bereich Stadtplanung und Verkehr heißen Ulli Sima. Wird sie ein härteres Gegenüber?

Juraczka: Ich kenne Ulli Sima als pragmatische, aber durchsetzungsstarke Politikerin. Mit ihr zu diskutieren wird sicher Spaß machen. Ich glaube, sie könnte durchaus etwas weiterbringen, allerdings nur, wenn es da auch Willen in der Koalition gibt. Das wird die entscheidende Frage sein. Gerade mit der Sozialdemokratie ist es ja oft so: Wenn man sich nicht einig ist, macht man das, was man im Zweifel am besten kann – also nichts. Das wäre vor allem in der Verkehrspolitik ein fatales Zeichen.

Olischar: Ich sehe die neue Ressortverteilung mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Dass die Stadtplanung in den Händen von Ulli Sima liegt, macht mich nicht glücklich. Wir haben in der Vergangenheit mit ihr beim Thema Transparenz keine guten Erfahrungen gemacht. Das wäre aber gerade im Stadtplanungsbereich extrem wichtig - die Kooperation, das Einbinden von allen Stakeholdern. Das Miteinander hat in der Vergangenheit nicht besonders zu Simas Stärken gezählt.