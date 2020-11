Ärger um türkise Gemeinderäte: Wiener ÖVP kippt eigenes Vorzugsstimmensystem

Die Geschichte liest sich fast wie ein Krimi: Eine Jungpolitikerin ist wie vom Erdboden verschluckt. Anrufe und Nachrichten bleiben unbeantwortet, bei Besuchen öffnet niemand die Haustüre. Und das bereits seit Wochen.

All das trägt sich derzeit tatsächlich in Wien zu. Genauer gesagt: in der Wiener ÖVP. Die Mandatarin heißt Antonia Heiml, stammt aus dem 22. Bezirk und hat für die ÖVP für den Gemeinderat kandidiert. Weit hinten auf der Liste, an aussichtsloser Stelle. Jetzt aber bringt die Jungpolitikerin das gesamte Vorzugsstimmensystem ihrer Partei zum Kippen.

Innerhalb der ÖVP hat man - parallel zu den gesetzlichen Regeln für die Vorzugsstimmen - ein eigenes System aufgebaut, das Kandidaten eine Vorreihung sichern soll, wenn sie von genügend Wählern auf den Stimmzettel geschrieben werden.

Blanko-Verzicht fehlt

Die Hürden für eine Vorreihung sind im internen System niedriger als die gesetzlichen Vorgaben. Das Ziel: Die Kandidaten sollen motiviert werden, für Stimmen zu laufen. Um nach dem türkisen System auf der Landesliste vorgereiht zu werden, benötigt ein Kandidat zirka 800 bis 1.000 Vorzugsstimmen. (Die genaue Berechnung ist komplex.)

Jetzt wird es technisch: Damit ein Kandidat nach dem ÖVP-internen System tatsächlich sein Mandat erhält, müssen alle Kandidaten auf der Liste vor ihm auf ihren Sitz im Gemeinderat verzichten. Normalerweise holen Parteien vorab Blanko-Verzichtserklärungen ein, damit es nachträglich zu keinem Gerangel um die Mandate kommt. Einzig: Von Antonia Heiml gibt es eine solche Unterschrift nicht. Warum, das kann niemand so genau erklären.

Die ÖVP will ihr internes Vorzugsstimmensystem nun einfach "aussetzen". So soll verhindert werden, dass Heiml das Mandat bekommt, der es (da alle anderen vor ihr verzichtet haben) nun paradoxerweise zusteht.

Intern sorgt das für Ärger. Denn so fallen zwei Kandidaten um ihren Sitz um Gemeinderat um: Jan Ledochowski (mit 1.785 Vorzugsstimmen) und Suha Dejmek-Khalil (1.168 Vorzugsstimmen), die den Sprung nach vorne geschafft hätten. An ihrer Stelle dürften nun Sabine Schwarz und Markus Grießler ein Mandat erhalten.

Heiml droht - sobald man sie findet - ein Parteiausschlussverfahren, wie aus der ÖVP zu hören ist.

Karl Mahrer verzichtet

Der Ärger kommt ungelegen: Heute am Abend tagen die türkisen Parteigremien und sollen über die künftigen Führungspositionen entscheiden. Eine weitere Personalentscheidung ist bereits fix, wie es aus Parteikreisen heißt: Der Nationalratsabgeordnete Karl Mahrer nimmt sein Mandat im Gemeinderat nicht an.

Die anderen Positionen sind, wie der KURIER berichtet hat, bereits fix: Isabelle Jungnickel und Bernadette Arnoldner werden nicht-amtsführende Stadträtinnen. Jungnickel soll sich, wie man hört, um die Themen "Leistung, Wirtschaft und Leistbares Wohnen" kümmern, Arnoldner um "Integration, Sicherheit und Transparenz". Klubobmann wird Markus Wölbitsch.

Dritte Gemeinderatsvorsitzende ist künftig Elisabeth Olischar, die zugleich das Thema Stadtplanung besetzt. Manfred Juraczka wird Dritter Landtagspräsident. Die beiden Sitze im Bundesrat sollen an Elisabeth Wolff und Harald Himmer gehen.