Preissteigerung: Wiener Öffi-Jahreskarte wird ab 2026 teurer

Die 365-Euro-Jahreskarte für die Wiener Öffis ist Geschichte. Ab 1. Jänner 2026 wird der Preis erhöht: auf 467 Euro. Das wurde heute im Rahmen eines Pressegesprächs von Verkehrsstadträtin Ulli Sima und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (beide SPÖ) verkündet.

Der neue Preis orientiere sich an der Erhöhung des Klimatickets. Dieses wird mit 1. Jänner 2026 um 27,85 Prozent teurer als noch bei der Einführung im Jahr 2021 sein, heißt es. Würde man das Wiener Öffi-Ticket an die kumulierte Inflation der vergangenen 13 Jahre anpassen, müsste die Erhöhung laut WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung) rund 37 Prozent betragen. Demnach würden die Kosten auf mindestens 502 Euro steigen. So weit geht man in der Stadt allerdings nicht.