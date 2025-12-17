Linie 18: Modernisierung abgeschlossen, Verlängerung auf Schiene

Für alle, die den 18er regelmäßig nutzen, ist es fast schon ein Weihnachtsgeschenk: Die Modernisierungsarbeiten sind abgeschlossen, die Linie 18 verkehrt wieder wie gewohnt zwischen Burggasse-Stadthalle (U6) und Schlachthausgasse (U3). Im Zuge der Arbeiten wurden nicht nur die Gleise erneuert, sondern auch der gesamte Straßenraum auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Viehmarktgasse und Leberstraße sowie Abschnitte der Viehmarktgasse und des Rennwegs neu gestaltet. Dabei sind rund 1.000 Quadratmeter neue Grünflächen entstanden, und es wurden 33 neue Bäume gepflanzt – die ersten von insgesamt rund 200 Bäumen, die entlang der künftigen Verlängerung der Linie 18 vorgesehen sind.

Neue Radwege Neben Begrünung und Entsiegelung wurde auch die Radinfrastruktur deutlich ausgebaut. So entstand auf der Landstraßer Hauptstraße zwischen Leberstraße und Viehmarktgasse ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg, der eine direkte Anbindung an bestehende Radrouten Richtung Gürtel, Otto-Preminger-Straße, Rochusmarkt, St. Marx und Donaukanal ermöglicht. Auch am Rennweg verbindet ein neuer Zwei-Richtungs-Radweg zwischen Grasberggasse und Landstraßer Hauptstraße nun den Radweg und die Fahrradstraße in der Rinnböckstraße direkt mit dem Hauptradverkehrsnetz. In der Viehmarktgasse wurde zwischen Henneberggasse und Schlachthausgasse ebenfalls ein Zwei-Richtungs-Radweg errichtet, um das Vienna BioCenter und das Mediaquarter St. Marx besser anzubinden. Insgesamt entstand im Rahmen der Gleismodernisierung rund ein Kilometer neuer Radwege.

Es geht in die Verlängerung „Ein großer Dank gilt allen, die mitgewirkt haben, um ein großes Gleisbauhighlight 2025 erfolgreich abzuschließen. Bei der Linie 18 haben wir nicht nur 3.700 Meter neue Gleise verlegt und 17 Weichen eingebaut, sondern auch die Haltstellen haben ein barrierefreies Upgrade bekommen. Jetzt geht es mit voller Kraft für die Verlängerung der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion weiter“, so Alexandra Reinagl, Vorsitzende der Geschäftsführung der Wiener Linien. Die Fertigstellung der 3,1 Kilometer langen Neubaustrecke der Linie 18 bis zur U2-Station Stadion ist nämlich der nächste große Schritt. Ab Herbst 2026 soll die Linie 18 von der Schlachthausgasse über die Hauptallee direkt zum Stadionbad und zum Ernst-Happel-Stadion fahren. Die Umkehrschleife im 2. Bezirk verläuft über Handelskai und Dr.-Natterer-Gasse. Insgesamt sind sieben neue Haltestellen geplant.