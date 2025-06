Wegen 18er-Verlängerung: Stadionbad zwei Sommer ohne Öffi-Anschluss

Ein Kilometer Fußweg

KURIER-Leserin Kornelia Kaiser muss sich jetzt ein anderes Sommerbad zum Schwimmen suchen, denn für die rüstige 79-Jährige ist ein Fußmarsch bei brütender Hitze einfach nicht machbar. „Ich war am Boden zerstört, als ich am Dienstag den Aushang bei der Bushaltestelle gesehen habe. Auch viele Bekannte können wie ich einfach nicht so weit gehen“, sagt die zweifach Hüft-Operierte. Tatsächlich befindet sich die U2-Station Stadion gut einen Kilometer weit entfernt; von der U3-Schlachthausgasse ist es sogar doppelt so weit.