Empfindliche Steigerung: So teuer ist der Eintritt im Stadionbad

Hier beruhigt man indes in der Sportstätten Betriebsgesellschaft: „Selbstverständlich verliert niemand seine Kabane oder Kabine. Es wird jeder Einzelfall bestmöglich betreut.“ Und warum braucht es das neue Prozedere überhaupt? Schuld seien die alten Karten, die zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt generell getauscht worden seien nun aber bei den Drehkreuzen womöglich nicht mehr gelesen werden könnten. Jeder Stammgast müsste sie eigentlich zum Badeschluss im September zurückgeben, gelebte (und tolerierte) Praxis sei allerdings, diese über den Winter zu behalten.

Zu wenige Kästchen

Den Tagesgäste droht indes auch heuer wieder Ärger wegen fehlender Aufbewahrungskästchen: Im Vorjahr sorgten Medienberichte für Aufregung, weil es wegen des großen Andrangs im Stadionbad keine Möglichkeit mehr gab, seine Wertsachen einzusperren – und gleichzeitig in Durchsagen vor Diebstählen gewarnt wurde. An Hochsommertagen tummeln sich bis zu 12.500 Badegäste, die rund 2500 Kästchen sind aber an Dauerkartenbesitzer vergeben. Und das bleibt auch heuer so. „Die Stammgäste müssen sich darauf verlassen können, dass sie ihr Kästchen wiederbekommen. Hierauf liegt derzeit der Hauptfokus“, heißt es von der Stadionbad-Verwaltung knapp.