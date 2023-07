Tipps von Profis: So macht Kraulen richtig Spaß

Rückenschwimmen: Dabei gleitet man in Rückenlage mit dem Gesicht über Wasser, wodurch das Atmen leichter fällt. Herausforderungen: die Orientierung bewahren, weil die Schwimmrichtung nicht eingesehen werden kann; durch den Rückenarmzug landet Spritzwasser im Gesicht. Dazu drei Übungen:

1. Nur Beintempi: Meidlinger und Roncevic nennen die erste Übung „Raketenposition“: Arme gestreckt kopfüber, Kopf in Verlängerung zur Wirbelsäule, leicht nach hinten in den Nacken gebeugt, Augen nach oben gerichtet, Bauch spannt an, Rücken gerade, Hüfte nach oben, Fußkicks aus der Hüfte, Fußgelenke locker, Knie im Wasser.

2. Nur einarmig: Ein Arm zieht, der zweite bleibt angelegt, Beine machen das Tempo. Im Fokus: die Rotation der Schultern.

3. Gesamte Bewegung: Ein Arm oben, einer seitlich angelegt, Armzüge wechselseitig.