Das Neuwaldegger Bad sperrt heuer nicht mehr auf

Wie berichtet, hat die Bad-Betreiberin Gabi Dolezel nicht wie geplant am 1. Mai die Pforten geöffnet, sondern am Eingang einen Zettel mit der Aufschrift: "Derzeit ruhend" gehängt.

Gefüllte Paprika als Hit

Sie war zuletzt ganz allein für den Familienbetrieb zuständig – dieser sei ihr nun aber „zu viel“ geworden, ließ sie ausrichten. 2020 ist Mutter Eva verstorben, die einst das Freibad-Buffet mit dem unverwechselbaren Retro-Chic in kulinarische Höhen geführt hatte und die Gäste mit gefüllten Paprika und Marillenkuchen verköstigte.

Den Kochlöffel hatte sie längst an Sohn Michael übergeben, der 2021 aber eigentlich in Pension gehen und das Buffet verpachten wollte. Nach einem massiven Qualitätsverlust kam es zu seinem Comeback – das aber offenbar von kurzer Dauer war. "Wenn in der Familie eine Stütze wegfällt, ist der Badebetrieb offenbar nicht mehr möglich", sagte Gutsverwalter Korn.