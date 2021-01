Neuwaldegger Bad: Das Ende der gefüllten Paprika

Seit 1925 ist das Bad, das Dolezels Großvater, der Lehrer Leopold Müller, einst gebaut hat, ein Familienbetrieb. Wie ein Lehrer auf die Idee kommt, ein Freibad zu bauen?

Das hat vor allem mit dem Gänsehäufel im 22. Bezirk zu tun. „Das war seit seiner Eröffnung gerammelt voll und ein Bombengeschäft“, erzählt Dolezel. An diesem Geschäft wollten auch andere teilhaben. Also wurden wenig später zahlreiche andere – private – Bäder in Wien errichtet. Darunter etwa das Rodauner Bad – auch das Neuwaldegger Bad.

Die Einrichtung – die Kabinen, die Kästchen aus Holz, die Schlüsselausgabe – schaut heute noch aus wie anno dazumal. Und wer ins Neuwaldegger Bad baden geht, der will genau das. Ein bisschen weg vom Schuss, viel Nostalgie und eben auch ein bisschen Exklusivität. Da nimmt man schon einmal in Kauf, dass nicht nur die Eintrittspreise, sondern auch jene am Buffet gesalzen sind. Die Anzahl an Stammgästen ist trotzdem hoch.