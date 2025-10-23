Es wird wieder gebaut in Wien: Bis Mitte Juni 2026 wird die Stadionbrücke umgebaut und generalsaniert. Zusätzlich werden Gleise zur Verlängerung der Linie 18 errichtet. Dafür wird die Brücke ab Freitag, 24. Oktober, gesperrt - der ÖAMTC warnt vor erheblichem Stauaufkommen.

Sperren Stadionbrücke zwischen 24. und 30. Oktober 2025 Richtung 3. Bezirk - Umleitung über Rotundenbrücke. Zusätzlich Sperre der Stadionallee ab Rustenschacherallee.

Richtung 2. Bezirk - Umleitung über Erdbergstraße - Kundmanngasse - Rotundenbrücke. Die Zufahrt zur Schlachthausgasse über die Erdberger Lände ist möglich. Auch die Auffahrt von der Schlachthausgasse auf die Ost Autobahn (A4) bleibt frei. Auch Richtung 2. Bezirk bleibt die Stadionbrücke gesperrt. Richtung 3. Bezirk ist die Zufahrt von A4/A23 kommend wieder möglich, heißt es vom Club.

Auch Buslinie 80A betroffen Die Buslinie 80A hat von 24. Oktober bis 3. November eine geteilte Linienführung – von Praterstern bis Lukschgasse und von Neu Marx bis Schlachthausgasse. Ab November wird der 80A bis Sommer 2026 abschnittsweise Richtung Schlachthausgasse bzw. Neu Marx über die Erdberger Lände umgeleitet. In Richtung Praterstern fährt der 80A ab 3. November wieder auf seiner gewohnten Strecke. Die Buslinie 77A wird weiterhin über die A23 umgeleitet. Während der Arbeiten nutzt sie in Richtung Rennweg die Abfahrt St. Marx und fährt über die Erdbergstraße zur Schlachthausgasse. Verkehrsmaßnahmen während der Arbeiten (ausgenommen Herbstferien) Richtung 2. Bezirk: Nur ein Fahrstreifen frei

Richtung 3. Bezirk: Zwei Fahrstreifen frei Auf der Ost Autobahn (A4) werden tagsüber die Fahrstreifen in beiden Richtungen eingeengt. Fahrstreifensperren bzw. Totalsperren der A4 in diesem Bereich sind in den Nachtstunden möglich. Bei Beginn der Schienenlegung in der Stadionallee wird es auch hier zu Fahrstreifensperren und/oder Totalsperren kommen.

Maßnahmen für Radfahrer und Fußgänger Radfahrer und Fußgänger werden über den unterstromigen Geh- und Radweg über die Brücke geführt. Der Donaukanalradweg im 3. Bezirk wird temporär auf den Treppelweg und nach der Brücke wieder auf den Begleitweg geführt. Für einzelne Arbeiten wird der Radweg über Erdbergstraße und Gaswerksteg geleitet. Zeitweise Staus Schlachthausgasse Richtung Stadionbrücke

Erdbergstraße und Schnirchgasse Richtung Schlachthausgasse

Erdberger Lände (Nebenfahrbahn)

Erdberger Lände (Hauptfahrbahn)

Stadionallee Richtung Stadionbrücke "Einen Stau auf der Südost Tangente (A23) über die Ausfahrten Gürtel oder St. Marx und weiter über Schlachthausgasse - Stadionbrücke - Stadionallee - Handelskai zu umfahren, ist nicht zu empfehlen", betont der ÖAMTC.