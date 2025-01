Stadionbrücke wird saniert: Der Grundstein für die Verlängerung der 18er-Bim

Eine Straßenbahn, die durch den Prater fährt. Nicht durch die Hauptallee, aber immerhin durch die Stadionallee. Bald schon könnte es so weit sein. Die 18er-Bim soll nämlich von der Schlachthausgasse bis fast zur Donau verlängert werden – und dabei vor dem Ernst-Happel-Stadion Halt machen. Das Vorhaben steht schon länger fest, jetzt aber geht es an die Umsetzung.

In einem ersten Schritt wird dafür die Stadionbrücke saniert, die von der Landstraße über den Donaukanal in die Leopoldstadt führt. Anfang Februar starten hier die Arbeiten, wie die MA 29 (Brückenbau und Grundbau) am Montag bekannt gab.

Platz auf der Brücke wird neu aufgeteilt

Dabei wird der Platz auf der Brücke neu aufgeteilt: In der Mitte wird Platz gemacht für die Gleise. Diese sollen in Zukunft auch für Linienbusse befahrbar sein. Weiters wird es künftig einen neuen, 3,8 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg und einen 2,5 Meter breiten Gehweg geben.