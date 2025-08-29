Neue Wiener Bim-Linie 12 nimmt am Montag Betrieb auf

Wien erhält eine neue Straßenbahnverbindung - die Linie 12. Sie wird pünktlich zum Schulbeginn am Montag (1. September) regulär unterwegs sein. Am Freitag absolvierte die Bim die Jungfernfahrt auf der neuen Strecke. Der 12er soll unter anderem das Nordbahnviertel erschließen, in dem zuletzt tausende Wohnungen entstanden sind. Zum Großteil wird er auf bestehenden Gleisen verkehren, ein Teil der Strecke wurde aber auch neu gebaut.

Zu den Hauptverkehrszeiten werden die Garnituren auf der neuen Linie großteils im 8-Minuten-Takt unterwegs sein, hieß es heute bei der Premierenfahrt mit Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ). Die Endstationen liegen in der Hillerstraße bzw. bei der U6-Station Josefstädter Straße. Die 2,2 Kilometer lange neue Trasse entstand zwischen der Nordbahnstraße und der Hillerstraße. Sie umfasst fünf Stationen und verfügt zum Teil über ein Grüngleis. Bei der Haltestelle Rebhanngasse zweigt die Strecke auf die bestehenden Gleise der Linie 2 ab.

Der weitere Weg via Höchstädtplatz durch die Brigittenau und den Alsergrund wird auf jenen Schienen erfolgen, über die derzeit die Linie 33 kurvt. Angedacht wird auch eine weitere Ausbaustufe, nämlich wenn in etwas fernerer Zukunft das Nordwestbahngelände zum Stadtentwicklungsgebiet wird. Dann könnte die Linie 12 durch dieses derzeit noch nicht erschlossene Areal geführt werden.