Wer Wien über Weihnachten am Laufen hält

Von Franziska Trautmann Wenn in vielen Wiener Haushalten Geschenke unter leuchtenden Christbäumen ausgepackt werden und die Stadt für einen Moment zur Ruhe kommt, läuft hinter den Kulissen ein umfangreicher Betrieb weiter. Denn damit Wien auch über Weihnachten und den Jahreswechsel reibungslos funktioniert, sind Tausende Menschen im Einsatz – oft rund um die Uhr. Die Wiener Stadtwerke mobilisieren über die Feiertage rund 5.000 Mitarbeiter. Sie sorgen dafür, dass Energie, Mobilität und zentrale Infrastrukturen für mehr als zwei Millionen Wiener zuverlässig verfügbar bleiben. „Wir halten Wien am Laufen – auch dann, wenn andere feiern oder eine Pause machen. Das ist unser Beitrag für eine funktionierende und lebenswerte Stadt“, betont Generaldirektor Peter Weinelt. Rund 300 Mitarbeiter von Wien Energie sichern in Kraftwerken und Anlagen die Strom- und Wärmeversorgung. Bei den Wiener Netzen stehen etwa 160 Personen für Gasnotrufe sowie Strom- und Fernwärmestörungen bereit.

Mobil auch an Feiertagen Um während der Feiertage problemlos von A nach B zu kommen, halten über 4.000 Mitarbeiter der Wiener Linien Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen in Bewegung. An Heiligabend gilt bis 18 Uhr der Samstagsfahrplan, danach fahren Straßenbahnen und Busse in 15-Minuten-Intervallen, die U-Bahn sogar durchgehend in der Nacht auf den 25. Dezember. Zusätzlich wird der Friedhofsverkehr verstärkt. Zu Silvester fahren U-Bahnen sowie zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien durchgehend, teils mit dichteren Intervallen. „Dank unserer Mitarbeiter kommt man sicher und zuverlässig zu Familie, Bekannten und durch die Silvesternacht“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Und für diejenigen, die lieber mit dem Auto unterwegs sind, bleibt der ÖAMTC verfügbar. Pannen- und Abschleppfahrer, die Crews der Flugrettung sowie die Nothilfezentralen stehen rund um die Uhr bereit. Laut ÖAMTC sind über Weihnachten 100 Pannen- und Abschleppfahrer in Wien, Niederösterreich und Burgenland einsatzbereit. Wie stark die Einsatzbilanz ausfällt, hängt dabei vor allem vom Wetter ab, weshalb zusätzliche Rufbereitschaften eingerichtet sind. Um Wien auch während der Feiertage sauber zu halten, bleibt die MA48 normal im Dienst. Am 26. und 27. Dezember sind rund 1.000 Mitarbeiter mit etwa 300 Müllautos im Einsatz. Zusätzlich stehen von 27. Dezember bis 17. Jänner knapp 600 Christbaumsammelstellen in ganz Wien kostenlos zur Verfügung. Die 13 Wiener Mistplätze sind ebenfalls geöffnet, an Heiligabend und Silvester jeweils bis 12 Uhr. Hilfe rund um die Uhr Neben Sauberkeit wird auch auf Sicherheit geachtet. Über Weihnachten wird die Wiener Polizei verstärkt unterwegs sein. Zu Silvester soll sie von Beamten aus mehreren Bundesländern unterstützt werden. Laut Polizei wolle man dadurch Gefahren frühzeitig erkennen und ein sicheres Feiern in der Stadt gewährleisten.