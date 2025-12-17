Diese Christkindlmärkte haben auch nach Weihnachten noch geöffnet

Die Weihnachtszeit vergeht oft schneller, als uns lieb ist. Zwischen Geschenkestress und Terminen bleibt wenig Raum für Besinnlichkeit. Umso besser, dass viele Christkindlmärkte ihre Punschstände auch nach dem 24. Dezember nicht schließen.

Christkindlmarkt am Rathausplatz (Wien) 📅 bis 26. Dezember 2025 Der Klassiker unter den Wiener Christkindlmärkten ist tatsächlich der schönste Weihnachtsmarkt der Welt. Umso erfreulicher ist es also, dass auch noch bis zum Stefanitag festlich geschmückte Stände, kulinarische Spezialitäten und wärmender Punsch zum Verweilen einladen.

Weihnachtsdorf am Stephansplatz (Wien) 📅 bis 26. Dezember 2025 🕰️ 25. & 26.12.: 11–19 Uhr Direkt im Herzen Wiens gelegen, begeistert dieser Markt mit seiner einzigartigen Kulisse rund um den Stephansdom. Kunsthandwerk, Süßes und Herzhaftes machen ihn auch nach dem 24. Dezember zu einem beliebten Treffpunkt.

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere (Wien) 📅 bis 31. Dezember 2025 Vor dem barocken Schloss Belvedere funkeln die Lichter sogar noch bis Silvester. Ideal für alle, die das Jahr bei Punsch, Kunsthandwerk und nostalgischem Karussell ausklingen lassen möchten.

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn (Wien) 📅 bis 6. Jänner 2026 Einer der am längsten geöffneten Märkte Wiens ist jener beim Schloss Schönbrunn: Über 90 Stände sorgen vor imperialer Kulisse für winterliche Stimmung. Perfekt auch für einen Ausflug für die ganze Familie rund um die Feiertage und den Jahreswechsel.

Wintermarkt am Riesenradplatz (Wien) 📅 bis 6. Jänner 2026 Prater-Flair trifft Winterzauber: Der Wintermarkt punktet mit Blick aus dem Riesenrad, vielseitigem Gastro-Angebot und Unterhaltung für die ganze Familie.

Salzburger Christkindlmarkt (Salzburg) 📅 bis 1. Jänner 2026 Einer der ältesten Christkindlmärkte der Welt kann noch bis 1. Jänner besucht werden. Es warten traditionelle Musik, regionale Schmankerln und einzigartiger Altstadtflair.

Christkindlmarkt am Hauptplatz Linz (OÖ) 📅 bis 26. Dezember 2025 Zentral gelegen und besonders stimmungsvoll, also ideal für einen gemütlichen Stadtbummel und Kekse-Verbrenner-Spaziergang nach den Feiertagen.

Innsbrucker Christkindlmarkt (Tirol) 📅 bis 6. Jänner 2026 Bergkulisse, historische Häuser und Tiroler Spezialitäten machen diesen Markt auch nach Weihnachten zu einem Highlight. Vor dem Goldenen Dachl zieht er mit über 60 liebevoll gestalteten Ständen zahlreiche Gäste an. Mit der Märchen- & Riesengasse ist auch für Kinder etwas dabei.

Winterwelt am Grazer Landhaushof (Steiermark) 📅 1. Februar 2026 Die Winterwelt am Grazer Landhaushof ist weit mehr als ein klassischer Weihnachtsmarkt – sie verwandelt den Bereich am Fuße des Schlossbergs in ein lebendiges Winterparadies mit Eislaufvergnügen und kulinarischen Genüssen.

Villacher Advent (Kärnten) 📅 6. Jänner 2026 Der Villacher Advent zählt zu den wenigen Weihnachtsmärkten in Kärnten, die bis zum Dreikönigstag geöffnet sind. In der festlich beleuchteten Altstadt laden Markthütten mit Glühwein, Punsch, regionalen Schmankerln und Kunsthandwerk auch nach Weihnachten zum Verweilen ein.

Montafoner Winterzauber (Vorarlberg) 📅 5. Jänner 2026 Im Montafon-Tal verwandelt sich die Region rund um Orte wie Schruns, St. Gallenkirch und Gaschurn in eine klangvolle Winterlandschaft mit Konzerten, Musik-Acts und festlicher Atmosphäre, die traditionelle Elemente mit moderner Unterhaltung verbindet.