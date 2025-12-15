Helfen trotz Inflation: 8 Spendenmöglichkeiten in Österreich

Trotz steigender Lebenshaltungskosten und Inflation sind die Österreicher weiterhin großzügig: Laut Spendenbericht 2025 des Fundraising Verband Austria haben Menschen hierzulande 2024 1,07 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet. Die Vorweihnachtszeit gehört dabei traditionell zu den Monaten mit der höchsten Spendenbereitschaft. Doch welche Optionen gibt es?

1. Caritas Österreich – Hilfe für Menschen in Not Wofür sie steht: Caritas ist eine der größten sozialen Hilfsorganisationen in Österreich. Sie unterstützt Bedürftige, etwa Familien in Armut, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Menschen in schwierigen Lebenslagen mit Beratung, Obdach, Betreuung und praktischer Hilfe vor Ort. Warum spenden: Spenden fließen direkt in soziale Projekte in ganz Österreich und schaffen langfristige Unterstützung für Betroffene. Spendenkonto: Kontoinhaber: Caritas

BANK: Erste Bank

Erste Bank IBAN: AT23 2011 1000 0123 4560

AT23 2011 1000 0123 4560 BIC: GIBAATWWXXX 👉 Online spenden

2. LICHT INS DUNKEL – Österreichweite Not- und Soforthilfe Wofür sie steht: Die bekannte Hilfskampagne des ORF unterstützt seit Jahrzehnten Personen und Familien in existenziellen Notlagen z. B. bei Krankheit, Behinderung, Unfall oder finanzieller Krise. Warum spenden: Jede Spende hilft direkt Menschen in akuter Not; LICHT INS DUNKEL fördert außerdem Projekte zur Teilhabe und Inklusion. Spendenkonto: Verein LICHT INS DUNKEL

IBAN: AT20 6000 0000 0237 6000

BIC: BAWAATWW 👉 Online spenden

3. Österreichisches Rotes Kreuz – Soforthilfe & soziale Dienste Wofür sie steht: Das Rote Kreuz bietet ein breites Spektrum an humanitärer Hilfe: Von der Nothilfe bei Katastrophen über soziale Unterstützung bis hin zu Bildungs- und Lernangeboten für Kinder und Jugendliche. Warum spenden: Spenden tragen vor allem dazu bei, dass das Rote Kreuz rund um die Uhr einsatzbereit bleibt, sei es bei Naturkatastrophen, medizinischen Notfällen oder lokalen Hilfsprojekten. Spendenkonto: Österreichisches Rotes Kreuz

Erste Bank

IBAN: AT18 2011 1201 1220 0709

BIC: GIBAATWWXXX 👉 Online spenden

4. Tafel Österreich – Lebensmittel retten und verteilen Wofür sie steht: Die Tafel sammelt überschüssige Lebensmittel und verteilt sie an Menschen, die Ernährungsunsicherheit ausgesetzt sind. Warum spenden: Mit einem Beitrag setzt man ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und hilft zugleich Bedürftigen, gesund und ausgewogen zu essen. Spendenkonto: Erste Bank/ BLZ 20111

IBAN: AT09 2011 1310 0530 3005

BIC: GIBAATWW 👉 Online spenden

5. Jugend Eine Welt – Bildung für benachteiligte Kinder weltweit Wofür sie steht: Diese österreichische Entwicklungsorganisation setzt den Schwerpunkt auf Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in ärmeren Regionen weltweit. Warum spenden: Ihre Hilfe unterstützt langfristige Bildungsprojekte, die Armut nachhaltig reduzieren und Zukunftschancen schaffen. Spendenkonto: Raiffeisen Landesbank Tirol

Kontoinhaber: Jugend Eine Welt

IBAN: AT66 3600 0000 0002 4000

BIC: RZTIAT22 👉 Online spenden

6. Pro Juventute – Kinder- und Jugendhilfe Wofür sie steht: Pro Juventute ist eine langjährige österreichische Kinder- und Jugendhilfsorganisation, die benachteiligten jungen Menschen Perspektiven bietet, z. B. durch Wohnprojekte, Beratung und Förderung. Warum spenden: Ihre Spende hilft direkt Kindern und Jugendlichen, die in schwierigen sozialen Situationen aufwachsen. Spendenkonto: IBAN: AT61 2040 4000 4040 4600

BIC: SBGSAT2SXXX 👉 Online spenden