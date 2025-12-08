Weihnachten ohne Geschenke ist für viele nicht mehr vorstellbar. Doch Schenken soll gelernt sein. Denn es wird echt viel abverlangt: Angefangen von der Menschenkenntnis und Empathie über Planung, Organisation und Budgetierung bis hin zum Krisenmanagement ist alles dabei.

Die Wissenschaft – und hier vor allem die Konsumforschung - zeigt dabei recht deutlich auf, an welchen Stellen es hakt. Auch auf TikTok ist derzeit eine Diskussion darüber im Gange, was man NICHT schenken sollte.

1. Besser nichts Originelles Eine spektakuläre Rafting-Tour auf der Salza, weil der Freund gerne paddeln geht, ist eventuell nicht die beste Idee. Meist ist dies übertrieben originell und der Freund bzw. die Freundin wäre mit einem neuen Paddel viel glücklicher gewesen. Laut einer Diskussion auf TikTok könnte es der Fall sein, dass man heutzutage weniger originelle Geschenke kauft, weil personalisierte oder besonders kreative Geschenke als weniger "praktisch" wahrgenommen werden.

2. Nichts zu Teures Auch die Frage nach den Kosten kann für Unmut sorgen. Ein besonders teures Geschenk bedeutet nämlich nicht immer gleich, dass sich die Beschenkten umso mehr freut. Im Gegenteil: Die Schenkenden erwarten sich natürlich, dass solch ein Geschenk besonders geschätzt wird und in vielen Fällen auch, dass man ein gleichwertiges Geschenk zurückbekommt. "Teure Geschenke sind großartig … bis du realisierst, dass du nächstes Jahr das Doppelte schenken sollst, um mitzuhalten", heißt es etwa in den Kommentaren.

3. Gutscheine ja, aber mit klaren Angaben Grundsätzlich beweisen zahlreiche Untersuchungen, dass Gutscheine für eine immaterielle Erfahrung besser ankommen als Gegenstände. Doch man sollte darauf achten, dass die Beschenkten die Gutscheine guten Gewissens auch alleine einlösen können. Einige TikTok-Nutzer berichten, dass sie Gutscheine oft vergessen werden oder schlichtweg den Überblick verlieren.

4. Keine Messer verschenken Und es gibt sogar konkrete Gegenstände, die man besser nicht herschenken sollte: Sind die Liebsten abergläubisch, sollte man besser auf Messer, Scheren und anderes Schneidewerkzeug als Geschenk verzichten. Denn ein weitverbreiteter Aberglaube besagt, dass dabei das Band der Freundschaft, der Liebe und sogar der Geschäftsbeziehung zerschnitten wird. Keine Panik aber, falls messerähnliche Gegenstände schon besorgt wurden: Denn die Beschenkten können die Beziehung noch retten, indem sie dem Schenkenden ein Geldstück übergeben. Mit einer Geldmünze wird der symbolische Kauf sozusagen besiegelt.

5. Keine Schuhe Auch bei Schuhen als Geschenk sollte man vorsichtig sein. In einer Liebesbeziehung gibt es nämlich die weitverbreitete These, dass der Partner bzw. die Partnerin mit den geschenkten Schuhen wortwörtlich "davonläuft" und die Beziehung somit stets gefährdet ist. In China kommen Schuhe als Geschenk überhaupt nicht gut an, da das ausgesprochene Wort identisch mit dem Wort für Pech gleichgesetzt wird. Unter dem Hashtag "shoetheory" teilen zahlreiche Nutzer derzeit sogar ihre Erlebnisse mit geschenkten Schuhen und eines sei verraten, viele von ihnen sind heute single...