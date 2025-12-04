Sie haben ihren eigenen Weltrekord schon wieder gebrochen: Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln in Norddeutschland haben 621 geschmückte Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt - und damit 21 mehr als im Vorjahr. "Es geht immer noch mehr", sagte Thomas Jeromin. "Es kommen immer noch schönere Sachen dazu." Und das auf einer Wohnfläche von 180 Quadratmetern.

Das Rekord-Institut für Deutschland (RID) zeichnete die Familie zum siebten Mal "für die meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort" aus. Rekordverdächtig ist auch der Christbaumschmuck: Mit 125.000 Kugeln und 50.000 Lichtern verwandelt die Familie ihr Zuhause in eine Weihnachtswunderwelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Thomas und Susanne Jeromin.

621 Weihnachtsbäume - oder ein Mercedes "Für das Geld hätten wir uns auch einen Mercedes kaufen können", sagte Jeromin, der als Koch arbeitet. Eingekauft wird in einem niederländischen Gartencenter - und zwar nur dann, wenn es dort "ordentlich Rabatte" gibt. In dem Haus stehen die bunten Plastikbäume inzwischen überall - vom Schlafzimmer über das Wohnzimmer bis hin zur Gästetoilette.

Und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Es gibt Bäume in "Star Wars"-Optik, einen Baum zur Fußball-Bundesliga und einen hinter einem Vorhang versteckten Baum, den nur Erwachsene sehen dürfen. Susanne Jeromin war zwischenzeitlich zwar nicht mehr ganz so angetan von der Sammelleidenschaft ihres Mannes: "Aber ich bin nicht mehr dagegen, sondern wurde vom Sammelfieber infiziert."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Die deutsche Familie knackt ihren eigenen Weltrekord jedes Jahr aufs Neue Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Die deutsche Familie knackt ihren eigenen Weltrekord jedes Jahr aufs Neue Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Die deutsche Familie knackt ihren eigenen Weltrekord jedes Jahr aufs Neue Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Die deutsche Familie knackt ihren eigenen Weltrekord jedes Jahr aufs Neue Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Die deutsche Familie knackt ihren eigenen Weltrekord jedes Jahr aufs Neue Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Die deutsche Familie knackt ihren eigenen Weltrekord jedes Jahr aufs Neue Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch Die deutsche Familie knackt ihren eigenen Weltrekord jedes Jahr aufs Neue Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jana Rodenbusch

Jährliche Rekord, hitziges Schmücken Das Weihnachtsbaum-Märchen nahm im Jahr 2011 mit 20 Bäumen seinen Anfang. Fünf Jahre später waren es schon 110. Und nun gibt es jährlich Rekorde. Ein Ende ist weiter nicht in Sicht - allerdings stößt das Haus langsam an seine Kapazitätsgrenzen. Aber auch dafür haben die Jeromins schon eine Lösung: "Dann bauen wir halt an".