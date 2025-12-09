Christkindlmärkte sind längst nicht mehr nur saisonale Treffpunkte, sondern auch vor allem auch digitale Hotspots. Suchanfragen, Bewertungen und Social-Media-Kulissen entscheiden zunehmend mit darüber, welche Märkte besonders gerne aufgesucht werde. Eine neue Studie zeigt nun, welche Adventmärkte die Feeds und Suchergebnissen 2025 dominieren.

1. Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz Der Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz führt das Ranking klar an und das nicht nur aufgrund seiner Größe und Bekanntheit, sondern vor allem wegen seiner digitalen Strahlkraft. 12.500 Instagram-Hashtags machen ihn zum meistfotografierten Weihnachtsmarkt des Landes.

Mit 1.600 monatlichen Google-Suchanfragen bleibt er in der Suchmaschine stabil an der Spitze.

4,9 Sterne bei Google und 85 % positive Online-Interaktionen bestätigen die hohe Zufriedenheit.

und bestätigen die hohe Zufriedenheit. Der Glühweinpreis liegt mit 4,50 Euro im österreichischen Durchschnitt. Besonders oft geteilt werden Motive vom Eislaufplatz oder der beleuchteten Parkkulisse. Bei Paaren punktet dabei vor allem der legendäre Herzerlbaum inklusive Herzerlflug.

2. Innsbrucker Christkindlmarkt Der Christkindlmarkt Innsbruck liegt insgesamt auf Platz zwei, auch wegen seiner unvergleichlichen Alpenkulisse. Mit 4.400 monatlichen Google-Suchanfragen gehört er zu den am häufigsten gesuchten Märkten.

Er erreicht die höchste positive Interaktionsrate im Netz (100 Prozent).

4,8 Sterne und 1.348 Instagram-Hashtags unterstreichen seine digitale Beliebtheit.

und unterstreichen seine digitale Beliebtheit. Der Glühweinpreis liegt mit durchschnittlich 5,00 Euro über dem Durchschnitt. Der Markt profitiert von seiner Lage in der historischen Altstadt und der markanten Bergkulisse. Ein visuelles Setting, das online stark performt.

3. Mariazeller Advent Auf Platz drei liegt der Mariazeller Advent, der sich traditionell großer Beliebtheit erfreut und online solide Werte erzielt. 1.300 monatliche Suchanfragen und 1.015 Instagram-Hashtags zeigen seine anhaltend hohe Relevanz.

Mit 4,7 Sternen zählt er zu den bestbewerteten Märkten Österreichs.

zählt er zu den bestbewerteten Märkten Österreichs. Glühwein gibt es hier für 4,50 Euro. Besonders oft geteilt: der weltweit größte hängende Adventkranz über dem Hauptplatz, was ein wiederkehrendes Motiv in den Feeds darstellt.