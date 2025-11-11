Coca-Cola-Weihnachtstruck: Wann und wo ist er in Österreich?
Der legendäre rot-weiße Coca-Cola-Weihnachtstruck wird in wenigen Tagen wieder durch Österreich fahren und bei seinen Stopps für Feststimmung, Nostalgie und leuchtende Kinderaugen sorgen. An ausgewählten Stationen wird es auch eine KI-Fotobox geben, in der Besucher Erinnerungsbilder aufnehmen können.
Wo und wann macht der Weihnachtstruck halt?
Starttermin: 17. November in Dornbirn
Laut der offiziellen Coca-Cola-Website findet der erste Halt am 17. November in Dornbirn statt. Das Weihnachtsdorf eröffnet an allen Tour-Standorten jeweils um 16 Uhr, gegen 17 Uhr wird der Coca-Cola-Truck eintreffen. Um 20 Uhr endet das Programm, das Weihnachtsdorf schließt und der Truck setzt seine Reise zum nächsten Ziel fort. Das Finale findet am 18. Dezember in Wien statt.
Insgesamt wird der Weihnachtstruck in diesem Jahr 24 Standorte in ganz Österreich besuchen.
Coca-Cola-Weihnachtstruck – alle Wien-Termine:
- Dienstag, 25. November: Triester Straße – Lidl (Triester Str. 256, 1230 Wien)
- Dienstag, 9. Dezember: Weihnachtsdorf im Prater (Prater, Riesenradplatz, 1020 Wien)
- Mittwoch, 10. Dezember: Simmering – Huma Eleven / Spar (Huma Eleven Einkaufszentrum, 1110 Wien-Simmering)
- Montag, 15. Dezember: Perfektastraße – Der Mann (Perfektastraße 100, 1230 Wien)
Trucks stammen aus dem legendären TV-Spot
Der ikonische Coca-Cola Weihnachtstruck stammt aus dem legendären TV-Weihnachtsspot von 1995, in dem leuchtend rote Trucks durch verschneite Landschaften fahren und mit ihren Lichtern Weihnachtsstimmung verbreiten. Begleitet wurde der Spot vom eingängigen Jingle mit der bekannten Liedzeile "Holidays are coming", der als Inspiration für Melanie Thorntons Hit "Wonderful Dream (Holidays are Coming)" diente. Später wurde das Lied offiziell mit der Coca-Cola-Weihnachtskampagne verknüpft.
Seitdem erklingt der Song der verstorbenen Sängerin beim Einfahren des Weihnachtstrucks an seinen Stationen. Wie jedes Jahr darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, der aus dem Truck steigt und vor allem Kinder zum Strahlen bringt.
An ausgewählten Standorten (darunter der Wiener Prater, Schladming und Mörbisch am See) wird es zudem auch eine KI-Fotobox geben, in der Besucher Erinnerungsbilder aufnehmen können.
