Der legendäre rot-weiße Coca-Cola-Weihnachtstruck wird in wenigen Tagen wieder durch Österreich fahren und bei seinen Stopps für Feststimmung, Nostalgie und leuchtende Kinderaugen sorgen. An ausgewählten Stationen wird es auch eine KI-Fotobox geben, in der Besucher Erinnerungsbilder aufnehmen können. Wo und wann macht der Weihnachtstruck halt?

Starttermin: 17. November in Dornbirn Laut der offiziellen Coca-Cola-Website findet der erste Halt am 17. November in Dornbirn statt. Das Weihnachtsdorf eröffnet an allen Tour-Standorten jeweils um 16 Uhr, gegen 17 Uhr wird der Coca-Cola-Truck eintreffen. Um 20 Uhr endet das Programm, das Weihnachtsdorf schließt und der Truck setzt seine Reise zum nächsten Ziel fort. Das Finale findet am 18. Dezember in Wien statt. Insgesamt wird der Weihnachtstruck in diesem Jahr 24 Standorte in ganz Österreich besuchen.

Coca-Cola-Weihnachtstruck – alle Wien-Termine: Dienstag, 25. November: Triester Straße – Lidl (Triester Str. 256, 1230 Wien)

Triester Straße – Lidl (Triester Str. 256, 1230 Wien) Dienstag, 9. Dezember: Weihnachtsdorf im Prater (Prater, Riesenradplatz, 1020 Wien)

Weihnachtsdorf im Prater (Prater, Riesenradplatz, 1020 Wien) Mittwoch, 10. Dezember: Simmering – Huma Eleven / Spar (Huma Eleven Einkaufszentrum, 1110 Wien-Simmering)

Simmering – Huma Eleven / Spar (Huma Eleven Einkaufszentrum, 1110 Wien-Simmering) Montag, 15. Dezember: Perfektastraße – Der Mann (Perfektastraße 100, 1230 Wien) Donnerstag, 18. Dezember: Schwatoschgasse – Billa Plus (Swatoschgasse 3, 1110 Wien)

Alle 24 Termine in ganz Österreich im Überblick: Montag, 17. November: Dornbirn - Interspar / Messepark (Messestraße 2, 6850 Dornbirn) Dienstag, 18. November: Rum – Billa Plus (Siemensstraße 39, 6063 Rum) Mittwoch, 19. November: Braunau am Inn – Billa Plus (Raitfeldstraße 7, 5280 Braunau am Inn) Donnerstag, 20. November: Vöcklabruck – Maximarkt (Robert Kunz-Straße 4. A, 4840 Vöcklabruck) Freitag, 21. November: Gmunden – Lidl (Druckereistraße 40, 4810 Gmunden) Samstag, 22. November: Zwettl – Penny Markt (Andre Freyskorn Str. 3, 3910 Zwettl) Dienstag, 25. November: Wien Triester Straße – Lidl (Triester Str. 256, 1230 Wien) Mittwoch, 26. November: Siegendorf – Eurospar (Intro Park Einkaufszentrum 1, Top 12, 7011 Siegendorf) Donnerstag, 27. November: Bad Fischau – Hofer (Bauhausstraße 3, 2721 Bad Fischau) Freitag, 28. November: Fürstenfeld – Hofer(Körmenderstraße 25, 8280 Fürstenfeld) Dienstag, 2. Dezember: Voitsberg – Billa Plus (Am Vorum, Innovationspark 3, 8570 Voitsberg) Mittwoch, 3. Dezember: Deutschlandsberg – Lidl (Frauentaler Str. 73, 8530 Deutschlandsberg) Donnerstag, 4. Dezember: Klagenfurt am Wörthersee – Billa Plus (Suedpark 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee) Freitag, 5. Dezember: Villach – Hofer (Ackerweg 1, 9500 Villach) Samstag, 6. Dezember: Schladming – Ski Opening Hauptplatz (Hauptplatz, 8970 Schladming) Dienstag, 9. Dezember: Wien – Weihnachtsdorf im Prater (Prater, 1020 Wien) Mittwoch, 10. Dezember: Wien Simmering – Huma Eleven / Spar (Huma Eleven Einkaufszentrum, 1110 Wien-Simmering) Donnerstag, 11. Dezember: Mistelbach – Interspar (Hüttendorf 189, 2130 Mistelbach) Freitag, 12. Dezember: Gerasdorf bei Wien – Billa Plus (G3 Platz 1, 2201 Gerasdorf bei Wien) Samstag, 13. Dezember: Mörbisch am See – Festspielgelände / Seebühne (Festspielgelände 1, 7072 Mörbisch am See) Montag, 15. Dezember: Wien Perfektastraße – Der Mann (Perfektastraße 100, 1230 Wien) Dienstag, 16. Dezember: Wieselburg – Eurospar / Volksfestplatz (Volksfestplatz 2, 3250 Wieselburg) Mittwoch, 17. Dezember: Neunkirchen – Penny (Wienerstraße 82, 2630 Neunkirchen) Donnerstag, 18. Dezember: Wien Schwatoschgasse – Billa Plus (Swatoschgasse 3, 1110 Wien)

Trucks stammen aus dem legendären TV-Spot Der ikonische Coca-Cola Weihnachtstruck stammt aus dem legendären TV-Weihnachtsspot von 1995, in dem leuchtend rote Trucks durch verschneite Landschaften fahren und mit ihren Lichtern Weihnachtsstimmung verbreiten. Begleitet wurde der Spot vom eingängigen Jingle mit der bekannten Liedzeile "Holidays are coming", der als Inspiration für Melanie Thorntons Hit "Wonderful Dream (Holidays are Coming)" diente. Später wurde das Lied offiziell mit der Coca-Cola-Weihnachtskampagne verknüpft.