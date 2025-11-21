Adventkalender oder Adventskalender: Welche Schreibweise stimmt?

Die deutsche Sprache ist voller Besonderheiten, die durch zahlreiche Rechtschreibreformen und die Vielfalt der Dialekte eine gewisse Komplexität aufweisen. Oft ist es nicht eindeutig, welche Schreibweise als "korrekt" gilt.

Auch wenn es sich nur um minimal Änderung handelt, entfacht dieses Thema Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit auf Neue eine Debatte: Die Rede ist von dem Wort Adventkalender. Oder eben doch Adventskalender?

Welche Schreibweise wird in Österreich bevorzugt? Tatsächlich sind beide Schreibweisen richtig. Dr. Manfred Glauninger vom Projekt "I AM DIÖ", erklärt, dass die Variante mit dem Binnen-s in Deutschland geläufiger ist, während sich in Österreich eher die s-lose Form durchgesetzt hat. Glauninger betont, dass die Einstellung der Person gegenüber dem jeweils anderen Sprachgebrauch, darüber entscheidet, welche der Formen die "richtige" ist.

Fugenelemente erleichtern Aussprache Bei zusammengesetzten Wörtern sind diese "Fugenelemente" hilfreich bei der Aussprache. Dabei können verschiedene Buchstaben eingesetzt werden, beispielsweise "n" bei "Küchentisch" oder "s" bei "Untersuchungsausschuss". Während jedoch beim vorweihnachtlichen Kalender die Version ohne Fugenelement als "bundesdeutsche" Version zählt, ist es beim Schweinsbraten beispielsweise genau umgekehrt.