9 originelle Adventkalender für Kinder ganz ohne Schokolade
Es muss nicht 24 Mal Süßes sein: Der KURIER stellt neun Kalender für Kinder im Vor- und Schulalter vor, die zu gemeinsamen Aktivitäten im Advent anregen.
War es Anfang des 19. Jahrhunderts noch eine Kerze, die jeden Tag im Advent angezündet wurde, entwickelte sich später der Papierkalender mit kleinen Bildchen und schließlich der heute bekannte Kalender mit aufklappbaren Türchen.
In den letzten Jahren hat sich die Auswahl an Adventkalendern (in Deutschland übrigens mit Binnen-s geschrieben, Anm.) enorm erweitert. Viele Eltern füllen die Säckchen für die Kleinsten mit ausgewählten Kleinigkeiten selbst, während für ältere Kinder fertige Kalender aus dem Spielwarenhandel eine passende Alternative bieten – oft thematisch abgestimmt auf die Interessen des Kindes, etwa Basteln, Forschen oder Bauen. Beide Varianten haben ihren Wert und verfolgen dasselbe Ziel: dem Kind täglich eine kleine Freude zu bereiten und die Adventzeit bewusst erlebbar zu machen.
Der KURIER stellt neun Kalender mit Aktivitäten für Kinder im Vor- und Schulalter vor.
Pixi Adventskalender: 24 Weihnachtsgeschichten für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Carlsen Verlag, 21,50 €.
Little People, Big Dreams: 24 Geschichten beeindruckender Persönlichkeiten der beliebten Reihe. Insel, 26 €.
GraviTrax: Bausteine, Action-Steine und weihnachtliche Kugeln für das Kugelbahnsystem von Ravensburger, 36,99 €.
Chexperiment-Kalender mit Checker-Tobi: 24 Experimente, auch mit Checkerin Marina erhältlich. Franzis, 34,95 €.
Exit – das Spiel: Nur die erste Tür ist beschriftet, die anderen findet man nur über knifflige Rätsel und ihre Lösungen. Ab 10 Jahren, Kosmos, 29,99 €.
Die drei ???: Rätsel und Überraschungen aus der beliebten Buchreihe führen zum nächsten Türchen. Für Detektive ab 8 Jahren, Kosmos, 24,99 €.
Puzzles für jeden Tag: 24-mal 56 Teile ergeben ein großes Ganzes und zeigen Weihnachten um die Welt. Ravensburger, 29,99 €.
Tinti Badespaß: 24 Türchen voller farbenfroher Bade-, Spiel- und Sammelüberraschungen. Tinti, 26,99 €.
Familien-Bastel-Kalender: Material für 24 weihnachtliche Bastel- und Dekoprojekte für Kinder ab 5 Jahren. Topp, 39,99 €.
