9 originelle Adventkalender für Kinder ganz ohne Schokolade

War es Anfang des 19. Jahrhunderts noch eine Kerze, die jeden Tag im Advent angezündet wurde, entwickelte sich später der Papierkalender mit kleinen Bildchen und schließlich der heute bekannte Kalender mit aufklappbaren Türchen.

In den letzten Jahren hat sich die Auswahl an Adventkalendern (in Deutschland übrigens mit Binnen-s geschrieben, Anm.) enorm erweitert. Viele Eltern füllen die Säckchen für die Kleinsten mit ausgewählten Kleinigkeiten selbst, während für ältere Kinder fertige Kalender aus dem Spielwarenhandel eine passende Alternative bieten – oft thematisch abgestimmt auf die Interessen des Kindes, etwa Basteln, Forschen oder Bauen. Beide Varianten haben ihren Wert und verfolgen dasselbe Ziel: dem Kind täglich eine kleine Freude zu bereiten und die Adventzeit bewusst erlebbar zu machen.

Der KURIER stellt neun Kalender mit Aktivitäten für Kinder im Vor- und Schulalter vor.