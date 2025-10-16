Wie Coca-Cola-Mitarbeiter invasive Pflanzen im Seewinkel bekämpfen

Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Coca-Cola HBC in Edelstal beteiligten sich gemeinsam mit Rangern des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel an einer Umweltaktion zur Entfernung invasiver Pflanzen . Beim sogenannten „Coke Community Day“ stand der Schutz der Artenvielfalt im Mittelpunkt.

Bei der Langen Lacke und der Birnbaumlacke halfen die Freiwilligen, rund 80 Ölweiden zu entfernen.

Pflanze gefährdet Artenvielfalt

Diese schnell wachsende Pflanze verdrängt heimische Arten und gefährdet das ökologische Gleichgewicht. „Der Einsatz im Seewinkel hat gezeigt, wie stark lokales Engagement zum Schutz unserer Umwelt beiträgt“, sagte Stephan Bruck von der AQA GmbH, der das Projekt begleitete.