Römerquelle

Im Jahr 1965 wurde die Römerquelle GmbH mit Sitz in Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) gegründet. Die artesischen Quellen sind bereits seit der Römerzeit bekannt, seit den 1920er-Jahren werden sie kommerziell genutzt.

Coca-Cola HBC Österreich

2003 hat der Getränkeriese Coca-Cola Römerquelle übernommen. Im Jahr 2013 ist die Produktionsstätte von Coca-Cola von Wien-Favoriten nach Edelstal übersiedelt.

Das Edelstaler Werk in Zahlen

Im Edelstaler Werk sind derzeit 360 Personen beschäftigt. Das Produktions- und Logistikzentrum Edelstal nimmt eine Fläche von 355.000m² ein. Es gibt elf Produktionslinien, inklusive einer High-Tech-Dosenlinie, mit der 90.000 Dosen pro Stunde abgefüllt werden können.

Edelstal selbst ist mit 804 Einwohnern (Stand: 1. Jänner 2023) eine der kleinsten Gemeinden im Nordburgenland.