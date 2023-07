Neue 0,4-Liter-Flasche: Coca-Cola setzt auf Mehrweg-Glasflaschen

Coca-Cola HBC Österreich erweitert am Standort Edelstal (Bezirk Neusiedl am See) die Produktion von Mehrweg-Glasflaschen. 12 Millionen Euro wurden in eine neue Abfüll- und Waschanlage investiert, erläuterte General Manager Herbert Bauer bei der Eröffnung der neuen Mehrwegglaslinie am Dienstag.

Diese umfasst 0,4-Liter-Glasflaschen für daheim, in denen ab sofort Cola und Cola zero abgefüllt werden. Fanta und Sprite gibt es neu auch in der Ein-Liter-Glasflasche.

