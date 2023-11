Schuldenkaiser und Sparmeister in den Gemeinden

Das so gesehen am tiefsten in der Kreide stehende Edelstal hat in den vergangenen Jahren viel in Abwasserentsorgung und Dorferneuerung investiert. Bürgermeister Gerald Handig (ÖVP) hat schon vor zwei Jahren gemeint, die Gemeinde könne die Schulden ohne Probleme abbauen und dabei auf die freie Finanzspitze verwiesen. Am anderen Ende der Skala liegen drei Gemeinden, darunter der 370-Einwohner-Ort Weingraben. „Wir sind sehr sparsam und müssen uns jedes Projekt gut überlegen“, sagt Bürgermeister Thomas Stoiber (SPÖ). Der Unterschied: In Edelstal hat sich das Unternehmen Römerquelle angesiedelt, das mittlerweile zu Coca-Cola gehört.

Wo sprudeln die Steuern?Die Bedeutung von Betriebsansiedelungen merkt man auch bei einem Blick auf die Steuerkraftkopfquote (Steuereinnahmen durch Einwohnerzahl). So liegt im Bezirk Güssing die Gemeinde Stegersbach (Thermenhotels) vor dem Bezirksvorort und auch in Jennersdorf kann Heiligenkreuz (Lenzing-Lyocell) die Stadt Jennersdorf trotz Vossen deutlich abhängen. Bemerkenswert ist auch, dass Pöttelsdorf im Bezirk Mattersburg nicht nur die traditionsreiche Industriegemeinde Neudörfl überflügelt, sondern neben Eisenstadt, Parndorf und Neutal zum erlauchten Quartett der Gemeinden mit einer Steuerkraftkopfquote von mehr als 2.000 Euro gehört. Das schaffen nicht einmal Neusiedl, Oberwart oder Mattersburg.

Der Bezirk mit der höchsten Steuerkraftkopfquote ist übrigens Eisenstadt Umgebung mit 1.507 Euro.

Alle Zahlen findet man auf www.burgenland.at