Wien startet in die Adventszeit: Die Wiener Christkindlmärkte 2025 haben seit Anfang November ihre Punschstände wieder geöffnet. Von Christkindlmarkt am Rathausplatz bis zum Weihnachtsmarkt Schönbrunn – 2025 warten wieder neue Highlights, Traditionen und mehr als 900 Stände auf die Besucher. Alle Märkte, Termine und Öffnungszeiten im Überblick.

Öffnungszeiten der Wiener Weihnachtsmärkte 2025 Wiens offizielle Weihnachtsmärkte warten 2025 mit insgesamt 911 Ständen, davon 180 Gastroständen, auf. Der größte Adventmarkt in Wien ist heuer der X-mas Markt in der Marx Halle mit 186 Ständen. Neben den offiziell vom Marktamt bewilligten Märkten gibt es auch noch kleinere Veranstaltungen.

Hier ein Überblick zu allen Christkindlmärkten 2025 in Wien, mitsamt Öffnungszeiten und weiteren Informationen:

Kultur- und Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Gehört zur Vorweihnachtszeit in Wien einfach dazu: der Weihnachtsmarkt in Schönbrunn. Über 90 liebevoll dekorierte Hütten, Eislaufen, Kreativwerkstätten sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm sorgen dort im Advent für feierliche Stimmung. Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsmarkt Schönbrunn 2025 Daten: 6. November 2025 bis 6. Jänner 2026,

Öffnungszeiten: täglich 10 - 21 Uhr (am 24. Dezember von 10.00-16.00 Uhr) Weitere Informationen zu Anfahrt, Programm, Marktübersicht und mehr auf der Webseite des Weihnachtsmarkts Schönbrunn.

Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz Ebenfalls nicht aus dem vorweihnachtlichen Stadtbild wegzudenken ist der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Auch beim Wiener Eistraum neben dem Christkindlmarkt, können Besucher und Besucherinnen heuer wieder auf Schlittschuhen Runden unter der weihnachtlichen Beleuchtung drehen. Infos zum Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz Daten: 14. November bis 26. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr, am 24. Dezember von 10 bis 18:30 Uhr. Weitere Informationen zu Ständen, Programm und mehr auf der Webseite des Wiener Christkindlmarkts. Infos zum Wiener Eistraum Daten für den Eistraum am Christkindlmarkt: 14. November 2025 bis 6. Jänner 2026, geschlossen am 31. Dezember

Daten für den Wiener Eistraum: 22. Jänner bis 8. März 2026

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

Eislaufticket für Erwachsene: 10,50 €

Eislaufticket für Kinder: 7,40 € (Jahrgang 2011 oder jünger) Weitere Informationen zum Eislaufen und Schlittschuhverleih unter wienereistraum.com

Weihnachtsdorf am Stephansplatz Rund um den Stephansdom öffnet der beliebte Innenstadt-Weihnachtsmarkt seine Pforten mit heimischem Kunsthandwerk und österreichischen Spezialitäten. Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsdorf am Stephansplatz Daten: 8. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr,

Öffnungszeiten an Feiertagen: am 24. Dezember von 11 bis 16 Uhr, am 25. und 26. Dezember von 11 bis 19 Uhr Weitere Informationen zum Weihnachtsdorf am Stephansplatz auf der Webseite.

Fällt 2025 aus: das Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz Im Park zwischen dem Wiener Kunst- und Naturhistorischen Museum lässt es sich eigentlich gut punschen und flanieren. Aber 2025 fällt der beliebte "Zwidemu"-Weihnachtsmarkt aus, wie der KURIER berichtet hat.

Weihnachtsmarkt am Hof Gehobenes Kunsthandwerk erwartet die Besucher des Christkindlmarktes, der jährlich in der Innenstadt auf dem Platz "Am Hof" hinter der Mariensäule stattfindet. Tipp: Berühmt ist der Weihnachtsmarkt Am Hof insbesondere für seinen “Zirbenpunsch”. Infos zum Weihnachtsmarkt am Hof Daten: 14. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag, Samstag und Sonntag von 10 bis 21 Uhr (Gastronomie an allen Tagen bis 22 Uhr) Weitere Informationen und den Lageplan gibt es auf der Webseite des Weihnachtsmarkts am Hof.

Altwiener Christkindlmarkt Freyung Auf dem Altwiener Christkindlmarkt Freyung erwarten die Besucher Kunsthandwerk und Flair in nostalgischem Ambiente der Wiener Innenstadt. Ein Klassiker unter den Christkindlmärkten der Stadt. Infos zum Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung Daten: 14. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 21 Uhr Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Altwiener Christkindlmarkts.

Die Geschichte der Wiener Weihnachtsmärkte 1722 fand in Wien auf der Freyung der erste Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt.

fand in Wien auf der Freyung der erste Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt. 120 Jahre später wurde dieser Markt vom Marktamt auf den Platz am Hof übersiedelt.

wurde dieser Markt vom Marktamt auf den Platz am Hof übersiedelt. 1903 wurden die Standbauten erneuert, der Christkindlmarkt erhielt erstmals eine elektrische Beleuchtung.

wurden die Standbauten erneuert, der Christkindlmarkt erhielt erstmals eine elektrische Beleuchtung. 1918 wurde der Markt auf den Stephansplatz verlegt.

wurde der Markt auf den Stephansplatz verlegt. Seit den 1980er-Jahren werden in Wien immer mehrere Weihnachts- und Christkindlmärkte abgehalten.

Art Advent am Karlsplatz Der Art Advent am Karlsplatz legt seinen Fokus auf heimische Kunst und Bio-Gastronomie. Zudem macht die zentrale Lage ihn natürlich zu einem beliebten Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit. Workshops für Kinder und Schauwerkstätten rücken das Kunsthandwerk in den Fokus. Infos zum Art Advent Weihnachtsmarkt am Karlsplatz Daten: 21. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 20 Uhr Weitere Information zu Ausstellern und Programm-Kalender auf der Webseite des Art Advents Karlsplatz.

Weihnachtsdorf Uni Campus Wien im Alten AKH Das Weihnachtsdorf im vormals "Alten AKH" ist wegen seiner gemütlichen Atmosphäre bekannt und beliebt. Zahlreiche Attraktionen für Kinder wie ein Karussell, eine kleine Eisenbahn und das Kinderprogramm machen das Weihnachtsdorf insbesondere für Familien interessant. Auch für Touristen gilt der Weihnachtsmarkt im Campus als Geheimtipp. Infos und Öffnungszeiten des Weihnachtsdorfs Altes AKH Wien Daten: 14. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, freitags von 14 bis 23 Uhr, samstags von 11 bis 23 Uhr, sonntags von 11 bis 21 Uhr, am 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr Weitere Informationen zu Anfahrt, Programm und mehr auf der Webseite des Weihnachtsdorfs.

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere Ein Weihnachtsmarkt mit Barock-Ambiente findet sich auch vor dem Schloss Belvedere. Außerdem toll: Es gibt vor Ort rollstuhlgerechte Toilettenanlagen! Informationen und Öffnungszeiten zum Weihnachtsmarkt bei Schloss Belvedere Daten: 14. November bis 31. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis freitags 11 bis 21 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 21 Uhr

Öffnungszeiten an Feiertagen: 24. Dezember von 11 bis 16 Uhr, 25. bis 30. Dezember von 11 bis 20 Uhr, 31. Dezember von 11 bis 18 Uhr Weitere Informationen zu Anfahrt, Programm und mehr auf der Webseite des Weihnachtsdorfs.

Weihnachtsmarkt am Spittelberg Stimmungsvolle Atmosphäre und Kunsthandwerk in verwinkelten Gassen einer Wiener Biedermeier-Vorstadt: Der Adventmarkt am Spittelberg ist nicht von ungefähr stets so gut besucht. Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt am Spittelberg Daten: 14. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 14 bis 21:30 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 21:30 Uhr Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Weihnachtsmarkts Spittelberg.

Adventmarkt Favoriten Mitten in der Fußgängerzone Favoriten (Viktor-Adler-Markt) lädt der alljährliche Adventmarkt zum Gustieren ein. Für die kleinen Besucher gibt es zudem ein buntes Ringelspiel, auf dem ausgelassen gefahren werden kann. Öffnungszeiten Adventmarkt Favoriten Daten: 13. November bis 24. Dezember 2025 Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 20 Uhr Weitere Informationen zum Adventmarkt auf dem Viktor-Adler-Markt gibt es auf der Webseite.

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark Tipp im 18. Bezirk: In der weitläufigen Parkanlage (meist verteilt es sich hier angenehm!) wartet Kunsthandwerk, Live-Musik, Seifenblasen-Shows, Punsch sowie verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten. Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark Daten: 14. November bis 23. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 21 Uhr (Gastronomie an jedem der Tage bis 22 Uhr). Weitere Informationen und das Show-Programm unter weihnachtenimpark.at

Advent in den Blumengärten Hirschstetten Der Adventmarkt mit über 50 Verkaufsständen führt vom Nordeingang durch die geschmückte Gartenlandschaft zu den Ausstellungsglashäusern und weiter bis zum Südeingang. Angeboten werden traditionelle Kulinarik und weihnachtliche Geschenkideen. Auch Kinder- und tägliches Musik-Programm warten. Das Motto der Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten lautet 2025 "Wenn der Winter einkehrt - zwischen Feierlichkeiten, Traditionen & Magie." Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsmarkt und der Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten Daten: Von donnerstags bis sonntags 13.-16. November, 20.-23. November, 27.-30. November, 4.-8. Dezember, 11.-14. Dezember, 18.-21. Dezember 2025.

Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags und am 8. Dezember von 10 bis 20 Uhr Weitere Informationen, das Kinderprogramm und der Plan zum Weihnachtsmarkt in Hirschstetten auf der Seite der Stadt Wien.

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl Weihnachtsstimmung kommt auch in Wien-Meidling auf, beim kleinen, aber feinen alljährlichen Christkindlmarkt am Platz auf der Meidlinger Hauptstraße. Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt am Meidlinger Platzl Daten: 14. November 2025 bis 1. Jänner 2026

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten an Silvester von 10 bis 2 Uhr und am 1. Jänner von 12 bis 21 Uhr

Wintermarkt im Wiener Prater am Riesenradplatz Auch im Prater kann man sich auf Weihnachten einstimmen. Das Motto lautet 2025 " Der Prater rockt". Es locken Live-Konzerte von Gospel bis Pop, eine Kindereisenbahn und wilde Achterbahnfahrten Jung und Alt auf den Riesenradplatz. Selbstverständlich gibt es auch Kulinarik, Punsch, Glühwein und Co.. Geöffnet ist der Markt bis Anfang Jänner. Öffnungszeiten Wintermarkt Prater Daten: 21. November 2025 bis 6. Jänner 2026

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten an Silvester/Neujahr: von 12 bis 2 Uhr Weitere Informationen, eine Übersicht der Livekonzerte und aller Veranstaltungen gibt es auf der Webseite des Wintermarkts am Riesenradplatz.

Fällt 2025 aus: Winter im MQ Der Winter im Museumsquartier findet 2025 aufgrund von Begrünungsmaßnahmen in einer abgespeckten Version statt. Trotzdem gibt es heuer wieder eine Eisstockbahn auf dem MQ Vorplatz und ab 13. November 2025 Glühwein und Punsch direkt in den Gastgärten im MQ. Öffnungszeiten MQ Eisstockbahn Daten: 13. November 2025 bis 4. Jänner 2026

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 14 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 12 bis 22 Uhr Weitere Informationen zum Winter im MQ gibt es auf der Webseite des MQ Wien.

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf Der kleine Markt mit 13 Ständen in Floridsdorf am Bahnhofsvorplatz geht 2025 mit 13 Marktständen an den Start. Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts am Franz-Jonas-Platz Daten: 6. November bis 24. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 22 Uhr)

Öffnungszeiten Heiligabend: 8 bis 14 Uhr

X-mas Markt in der Marx Halle Ein kurzes Gastspiel gibt 2025 der X-mas Markt bei der Marx-Halle. 170 heimische und internationale Designer und Manufakturen bieten an ihren Ständen Schmuck, Kosmetik und Delikatessen an. Auf dem Programm stehen unter anderem Schauwerkstätten, ein Second-Hand-Bereich und Workshops. Öffnungszeiten X-Mas Markt Daten: 6. und 7. Dezember 2025

Öffnungszeiten: Samstag von 11 bis 19 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Eintrittspreis: 5 € (Kinder bis 14 Jahre frei) Weitere Informationen auf der Facebook-Webseite des Events.

Weihnachtsmarkt im Schloss Neugebäude Auch der traditionelle Adventmarkt im Schloss Neugebäude in Wien-Simmering lädt heuer wieder zum Besuch ein. Zudem warten verschiedene Schwerpunkte: Kunstmarkt, Mittelaltermarkt und der Hundeadvent mit Vorträgen und Ständen speziell für Hundehalter. Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsmarkt im Schloss Neugebäude Daten: 27. November bis 21. Dezember 2025

Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 16 bis 20 Uhr, donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 14 bis 22 Uhr, Sonntags von 12 bis 20 Uhr, am 8. Dezember von 14 bis 20 Uhr Die Schwerpunkte des Adventmarkts in Schloss Neugebäude sind nur für begrenzte Zeit geöffnet: Kunstmarkt: von 27. bis 30. November und 4. bis 8. Dezember 2025

Mittelaltermarkt: von 27. bis 30. November und 4. bis 8. Dezember 2025

Hundeadvent: von 12. bis 14. Dezember 2025 Weitere Informationen auf der Webseite des Schlosses Neugebäude und auf der Webseite des Hundeadvents.

Winterzauber im Böhmischen Prater Der Winterzauber im Böhmischen Prater legt besonderen Fokus auf familienfreundliches Programm. Das Gelände ist weihnachtlich dekoriert, Fahrgeschäfte haben geöffnet und es warten Punsch und Live-Events. Öffnungszeiten und Infos zum Weihnachtsmarkt im Böhmischen Prater Daten: an den Wochenenden 28.-30. November, 5.-8. Dezember, 12.-14. Dezember, 19.-21. Dezember 2025

Öffnungszeiten: freitags ab 14 Uhr, samstags und sonntags ab 11 Uhr Weitere Informationen und das Programm auf der Webseite des Böhmischen Praters. Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof Auf dem Vorplatz des Wiener Hauptbahnhofs warten mehrere Punschstände, eine Einpackstation, eine Eisstockbahn und Auftritte vom Kasperl auf Besucher. Zusätzlich gibt es Events wie eine Silent Disco und Afterwork. Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof Daten: 13. November bis 20. Dezember 2025

Öffnungszeiten: täglich von 14 bis 20 Uhr Weitere Informationen auf der Webseite des Hauptbahnhofs.

Simmeringer Christkindlmarkt Der traditionelle Simmeringer Christkindlmarkt findet auf dem Platz vor der Kirche Neusimmering statt. Geboten werden Punsch- und Kunststände. Daten: Von donnerstags bis sonntags 13.-16. November, 20.-23. November, 27.-30. November, 4.-8. Dezember, 11.-14. Dezember, 18.-21. Dezember 2025.

Öffnungszeiten: von 16 bis 21:30 Uhr Weitere Informationen auf der Facebook-Seite der Pfarre zur Göttlichen Liebe Simmering. Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise In der ehemaligen Straßenbahn-Remise im 3. Bezirk findet 2025 zwischen den Backsteingebäuden ein Adventmarkt statt. Live-Musik, die Kaffeehaus-Bim und das Weihnachtspostamt sind nur einige der Programmpunkte. Daten: freitags bis sonntags 28.-30. November, 5.-7. Dezember, 12.-14. Dezember,

Öffnungszeiten: freitags bis sonntags von 14 bis 21 Uhr

Eintritt: kostenlos Weitere Informationen auf der Webseite der Wiener Linien Weihnachtsmarkt im Schloss Augarten Nur an einem Wochenende findet 2025 der Weihnachtsmarkt im Schloss Augarten statt. Teil des Programms sind ein Atelier, bei dem die Kinder ihr eigenes Porzellan bemalen können, Kinderbacken und diverse Aussteller. Daten: 21. und 22. November 2025

Öffnungszeiten: Freitag von 13 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 17 Uhr