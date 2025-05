Ob Baustelle oder nicht, der "Zwidemu"-Weihnachtsmarkt fällt aus

In einem ORF-Bericht sprach Burghauptmann Reinhold Sahl davon, dass der Weihnachtsmarkt den Baustellen bei den Museen weichen müsse. Die zwei Bundesmuseen wollen nämlich ihre Eingangsbereiche barrierefrei gestalten.

Dass die Baustellen – zumindest heuer – Auswirkungen auf den Betrieb des Weihnachtsmarktes haben, bestreiten die Museen. Die Bauarbeiten sollen planmäßig nämlich erst 2026 beginnen, wie die Museen in einem Statement kundtun. „Der heurige Weihnachtsmarkt 2025 kann aus Sicht der beiden Museen ungehindert stattfinden.“

Der Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz

Die Burghauptmannschaft habe sich deshalb dazu entschlossen, „erst im nächsten Jahr wieder eine Ausschreibung für die kommenden Saisonen durchzuführen.“ Vor allem auch aufgrund der anstehenden Baustellen in den Museen.

Unklar, ob Bauarbeiten stattfinden

Dabei ist nun gar nicht so klar, ob die Bauarbeiten überhaupt stattfinden können. Denn die Finanzierung wackelt: Um das Budget-Loch zu stopfen, hat Türkis-Rot-Pink die Kosten, die die Verbesserung der Infrastruktur bei den Museen verursachen würde, in die Zukunft geschoben. Kurz gesagt: Ob die beiden Museen also überhaupt zu bauen beginnen können, wird sich erst zeigen.