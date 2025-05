Zumindest ein neuer Liftturm fürs Naturhistorische Museum

Am Mittwochvormittag lud Katrin Vohland, die Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums, zum fototauglichen Spatenstich. So, als wollte sie Fakten schaffen.

Die schwarz-grüne Regierung hat 2023 rund 100 Millionen Euro für die Verbesserung der Infrastruktur im Belvedere, im KHM und eben im NHM gewidmet. Denn die Besucherzahlen sind da wie dort enorm gestiegen, die Eingangsbereiche aber nicht darauf ausgerichtet. Zudem fehlt es in den Museen am Maria-Theresien-Platz an barrierefreien Zugängen.